Франция, ФРГ и Британия призвали Ирак поддержать коалицию против ДАИШ

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Борис Джонсон призвали Ирак продолжить поддержку коалиции против ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). В то же время власти европейских стран заявили о поддержке сохранения суверенитета и безопасности Ирака.

Совместное заявление лидеров трех стран опубликовал в Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. Главы государств отметили, что сохранение коалиции имеет важное значение. Меркель, Макрон и Джонсон отметили, что будут продолжать сотрудничество со всеми сторонами, "чтобы снизить напряженность в регионе и обеспечить безопасность".

Напомним, ранее парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны. Также запрещено использование воздушного пространства государства. Вывод американских военнослужащих может осуществляться поэтапно, после чего в Ираке должны остаться только военные инструкторы, которые будут работать по частным контрактам с Багдадом, без участия правительства США.