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Рубрика: В мире

Генсек НАТО созвал срочное заседание Североатлантического совета

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что созовет экстренное заседание совета Североатлантического альянса на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Решение организовать встречу послов стран НАТО Столтенберг принял, проведя консультации с союзниками.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Внеплановое заседание назначено на понедельник, шестое января, передает ТАСС. На нем будет обсуждаться конфликт, возникший после убийства в результате авиаудара США по генералу Ирана Касему Сулеймани.

Североатлантический совет - это постоянный руководящий орган НАТО, в который входят постпреды всех государств альянса в Брюсселе.

Ранее сообщалось о том, что блок НАТО приостановил работу миссии в Ираке по подготовке специалистов для иракской армии в связи с ростом нестабильности в стране.

В мире Ближний Восток Ирак В мире Ближний Восток Иран В мире Европа Бельгия Международные организации НАТО Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США

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