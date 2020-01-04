НАТО приостановил работу своей тренировочной миссии в Ираке

Блок НАТО приостановил работу миссии в Ираке по подготовке специалистов для иракской армии в связи с ростом нестабильности в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в штаб-квартире альянса.

Напомним, в пятницу в результате спецоперации американских военных вблизи Багдада был убит руководитель иранской спецслужбы "Аль-Кудс" генерал Касем Сулеймани. Тегеран счел это объявлением войны и заявил об ответных мерах.

По оценкам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, убийство Сулеймани является "проявлением новой реальности", где США пошли на "уничтожение представителя правительства суверенного государства, официального лица без соотношения этих действий с какой-либо правовой основой"

В заявлении МИД России отмечается, что произошедшее "чревато тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности", "подобные акции не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе".