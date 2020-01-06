Гуайдо сместили с поста спикера Нацассамблеи Венесуэлы

Стремительно начавшаяся чуть менее года назад история молодого венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо неминуемо клонится к закату. Со вчерашнего дня политик перестал возглавлять парламент Венесуэлы, а, значит, утратил основания для того, чтобы называть себя исполняющим обязанности президента Боливарианской республики.

Как сообщает венесуэльское издание Últimas Noticias, в ходе состоявшегося накануне заседания Нацассамблеи спикером парламента избран политик от крупной оппозиционной партии "Справедливость прежде всего" Луис Парра, первым вице-спикером - Франклин Дуарте (партия КОПЕЙ), а вторым вице-спикером - Хосе Григорио Нориега (партия "Народная воля", членом которой является и сам смещенный Гуайдо).

В ходе вынесения на голосование кандидатуры Парры депутат Хосе Брито обвинил бывшего спикера в том, что "он полностью забросил парламентскую деятельность, вместо этого сконцентрировавшись на создании системы личной власти". Законотворческую деятельность бывшего спикера Брито охарактеризовал как некомпетентную.

Примечательно, что избрание Парры состоялось при поддержке депутатов от правящей в стране Единой социалистической партии Венесуэлы, которые в последние годы фактически никогда не присутствовали на заседаниях Нацассамблеи. Накануне же в парламенте отсутствовал сам Гуайдо. Как написал бывший спикер, в здание парламента его попросту не пустили. Он же на своей странице в Twitter не согласился с итогами голосования и обвинил депутатов в "парламентском перевороте". И пообещал провести новую сессию в надежде на то, что его переизберут.

А ведь начиналось все очень красиво. Ровно год назад, 5 января 2019 года, Гуайдо был избран спикером Нацассамблеи. Спустя чуть более двух недель на многочисленном митинге в центре Каракаса он самопровозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. И вроде бы оппозиционеры предусмотрели даже юридическую сторону вопроса. Ведь именно спикер парламента занимает президентское кресло в случае, если действующий глава государства не может выполнять свои функции. Оппозиционеры именно на этом и настаивали, утверждая, что президент Николас Мадуро не может больше возглавлять страну - якобы именно из-за него она находится в кризисе. Оппозиционера тут же признали американцы, за ними ряд их союзников и друзей, а также европейцы. Но история в итоге распорядилась иначе. С момента заявления Гуайдо своих политических претензий прошло чуть менее года и вот теперь уже он оказался не у дел.

5 января - в день первого заседания Нацассамблеи текущего созыва в 2016 году - каждый год депутаты собираются, чтобы выбрать новое руководство парламента. Спикера, двух его заместителей и секретаря. Причем победившие в 2015 году после победы на выборах оппозиционеры, которые и правят последние годы в заксобрании, договорились, что каждый год парламент будет возглавлять политик от одной из разных антиправительственных партий. И в этом году была очередь отнюдь не Гуайдо. Но учитывая его "заслуги", а также тот факт, что кроме него фактически никто свои претензии на кресло спикера не заявлял, в Венесуэле было полное ожидание того, что он сохранит за собой должность главы парламента. Вернее, венесуэльцы все с большим безразличием относились к деятельности парламента - ведь не добившихся ничего оппозиционеров слушали все меньше, а рейтинг самого Гуайдо неуклонно падал на протяжении последних месяцев.

Теперь же Гуайдо наверняка продолжит обвинять власти Венесуэлы не только в "узурпации власти", но и в "парламентском перевороте". Но все эти пустые заявления никак не изменят того факта, что виноват в произошедшем исключительно он сам. Излишняя самоуверенность и недооценка своего идеологического противника привели к тому, что кроме как пустыми обещаниями Гуайдо, по большому счету, ничем не запомнился. Ведь Николас Мадуро продолжает оставаться у власти в стране, вся полнота реальной власти в Венесуэле находится исключительно в его руках. Гуайдо же теперь рискует стать не только "параллельным" президентом, но и "параллельным" спикером парламента. А это очевидный путь в небытие - вспоминать о нем будут все меньше и меньше, а на политическую сцену в Венесуэле неминуемо выйдут новые оппозиционные политики. Возможно, более аккуратные и осторожные, учитывая горький опыт своего предшественника.