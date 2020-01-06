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06.01.2020 00:10
Рубрика: В мире

Гуайдо сместили с поста спикера Нацассамблеи Венесуэлы

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
Стремительно начавшаяся чуть менее года назад история молодого венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо неминуемо клонится к закату. Со вчерашнего дня политик перестал возглавлять парламент Венесуэлы, а, значит, утратил основания для того, чтобы называть себя исполняющим обязанности президента Боливарианской республики.
Фото: Стрингер / РИА Новости Фото: Стрингер / РИА Новости
Фото: Стрингер / РИА Новости

Как сообщает венесуэльское издание Últimas Noticias, в ходе состоявшегося накануне заседания Нацассамблеи спикером парламента избран политик от крупной оппозиционной партии "Справедливость прежде всего" Луис Парра, первым вице-спикером - Франклин Дуарте (партия КОПЕЙ), а вторым вице-спикером - Хосе Григорио Нориега (партия "Народная воля", членом которой является и сам смещенный Гуайдо).

В ходе вынесения на голосование кандидатуры Парры депутат Хосе Брито обвинил бывшего спикера в том, что "он полностью забросил парламентскую деятельность, вместо этого сконцентрировавшись на создании системы личной власти". Законотворческую деятельность бывшего спикера Брито охарактеризовал как некомпетентную.

Фото: REUTERS/Alexandre Meneghini
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Примечательно, что избрание Парры состоялось при поддержке депутатов от правящей в стране Единой социалистической партии Венесуэлы, которые в последние годы фактически никогда не присутствовали на заседаниях Нацассамблеи. Накануне же в парламенте отсутствовал сам Гуайдо. Как написал бывший спикер, в здание парламента его попросту не пустили. Он же на своей странице в Twitter не согласился с итогами голосования и обвинил депутатов в "парламентском перевороте". И пообещал провести новую сессию в надежде на то, что его переизберут.

А ведь начиналось все очень красиво. Ровно год назад, 5 января 2019 года, Гуайдо был избран спикером Нацассамблеи. Спустя чуть более двух недель на многочисленном митинге в центре Каракаса он самопровозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. И вроде бы оппозиционеры предусмотрели даже юридическую сторону вопроса. Ведь именно спикер парламента занимает президентское кресло в случае, если действующий глава государства не может выполнять свои функции. Оппозиционеры именно на этом и настаивали, утверждая, что президент Николас Мадуро не может больше возглавлять страну - якобы именно из-за него она находится в кризисе. Оппозиционера тут же признали американцы, за ними ряд их союзников и друзей, а также европейцы. Но история в итоге распорядилась иначе. С момента заявления Гуайдо своих политических претензий прошло чуть менее года и вот теперь уже он оказался не у дел.

5 января - в день первого заседания Нацассамблеи текущего созыва в 2016 году - каждый год депутаты собираются, чтобы выбрать новое руководство парламента. Спикера, двух его заместителей и секретаря. Причем победившие в 2015 году после победы на выборах оппозиционеры, которые и правят последние годы в заксобрании, договорились, что каждый год парламент будет возглавлять политик от одной из разных антиправительственных партий. И в этом году была очередь отнюдь не Гуайдо. Но учитывая его "заслуги", а также тот факт, что кроме него фактически никто свои претензии на кресло спикера не заявлял, в Венесуэле было полное ожидание того, что он сохранит за собой должность главы парламента. Вернее, венесуэльцы все с большим безразличием относились к деятельности парламента - ведь не добившихся ничего оппозиционеров слушали все меньше, а рейтинг самого Гуайдо неуклонно падал на протяжении последних месяцев.

Фото: AP Photo/Matias Delacroix
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Теперь же Гуайдо наверняка продолжит обвинять власти Венесуэлы не только в "узурпации власти", но и в "парламентском перевороте". Но все эти пустые заявления никак не изменят того факта, что виноват в произошедшем исключительно он сам. Излишняя самоуверенность и недооценка своего идеологического противника привели к тому, что кроме как пустыми обещаниями Гуайдо, по большому счету, ничем не запомнился. Ведь Николас Мадуро продолжает оставаться у власти в стране, вся полнота реальной власти в Венесуэле находится исключительно в его руках. Гуайдо же теперь рискует стать не только "параллельным" президентом, но и "параллельным" спикером парламента. А это очевидный путь в небытие - вспоминать о нем будут все меньше и меньше, а на политическую сцену в Венесуэле неминуемо выйдут новые оппозиционные политики. Возможно, более аккуратные и осторожные, учитывая горький опыт своего предшественника.

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле

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