Хоккеисты Беларуси вышли в финал Рождественского турнира

Отличную спортивную форму и дух коллективной игры проявила 6 января команда президента Беларуси во время встречи на льду "Чижовка-Арены" с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов. По ее итогам белорусские хоккеисты вышли в финал XVI Рождественского турнира среди любителей, обыграв в полуфинале гостей со счетом 9:5 (3:1, 4:3, 2:1).

Судя по реакции комментаторов, сообщает БЕЛТА, удача пришла к столичной дружине не с первых секунд взаимных атак. Лишь на восьмой минуте хозяева турнира сумели реализовать свое мастерство и выйти вперед после точного броска Александра Макрицкого. А спустя еще пять минут Александр Рядинский с передачи Александра Лукашенко удвоил результат. Чуть позже капитан хозяев Олег Антоненко отправил в ворота гостей третью шайбу, после чего форварду хоккеистов ОАЭ Артуру Зайнутдинову удалось отквитать один гол.

Второй период стал для команды президента РБ более драматичным, отмечают обозреватели. Правда, почти сразу после перерыва белорусы отличились дважды подряд: сначала цели достиг точный бросок Александра Лукашенко, а затем успеха добился Александр Кулаков. Но и гости не остались в долгу.

Вскоре играющий тренер команды ОАЭ белорусский специалист Артем Сенкевич, Лука Вукоя и, реализовавший буллит Артур Зайнутдинов, сократили разрыв до минимума - 5:4. Пропустив три шайбы подряд, белорусы активизировались и за минуту до второго перерыва Андрей Михалев и Олег Антоненко сделали счет 7:4.

В начале заключительной трети матча - после паса Александра Лукашенко - эффектную шайбу забросил Михаил Грабовский. Потом они поменялись ролями - Александр Лукашенко поразил ворота дальним броском после передачи Михаила Грабовского. Гости ответили голом Артема Сенкевича. Лучшими игроками поединка признаны Джума Аль-Дахери (ОАЭ) и Михаил Грабовский (Беларусь).

Таким образом, 7 января в решающем поединке за главный приз турнира команда президента Беларуси встретится с хоккеистами России, которая, как уже сообщал "СОЮЗ", в первом полуфинале обыграла соперников из Финляндии с результатом 5:2.

Но конкуренция на Рождественском международном турнире в белорусской столице - далеко не самое главное, полагает защитник сборной Балтии Юри Рооба. По его словам, которые приводит агентство, это больше спортивное торжество. Оно "объединяет людей. Мы участвуем и наслаждаемся игрой. Присылаем новости с соревнований домой в Эстонию, люди видят, что здесь дружная спортивная семья", - констатировал хоккеист.

А защитнику сборной команды США Аарону Экли понравилась в минском турнире чистая игра без грязных приемов, а также благотворительная акция "Рождественская традиция", которая уже давно стала частью соревнований. "Общаясь с детьми, я вспомнил время, когда сам был ребенком", - сердечно добавил он.

Стоит напомнить, что впервые в истории соревнований выручка от продажи билетов на вечерние встречи хоккеистов, которые проходят на большой арене, будет перечислена в Мозырский детский дом, а его воспитанники уже смогли посетить матчи Рождественского турнира.

Главный финал турнира состоится во вторник в 19.00 на большой площадке "Чижовка-Арены". Там же днем команды Финляндии и ОАЭ встретятся в матче за почетное третье место.