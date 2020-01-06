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06.01.2020 01:17
Рубрика: Спорт

Хоккеисты сборной России признали, что проиграли из-за своих ошибок

Текст: Максим Домчев

Хоккеисты молодежной сборной России после поражения от Канады в финале чемпионата мира признались, что сами виноваты в этой неудаче.

Фото: Крис Бэрри / РИА Новости
Канада - Россия - онлайн-трансляция финала МЧМ по хоккею

Капитан российской команды Григорий Денисенко после матча был явно недоволен тем, как ему и партнерам удалось проиграть, ведя в счете 3:1.

"Тяжело сейчас что-то говорить, внутри опустошение. Но мы уже ничего не поменяем, раньше надо было играть, думать. С 3:1 такую игру проиграли. И молодцами не назвать, все максималисты, сами игру отдали", - заявил он в интервью Sport24.

Поддержал мнение капитана и нападающий Василий Подколзин. "Мы сами допустили ошибки, за что и поплатились. Обидно. Пропустили неудачные голы. Где-то неправильно сыграли. Где-то везение на их стороне было. Радоваться особо нечему, здесь все максималисты. Никто не будет рад этому второму месту", - сказал он Sport24.

Вошедший в символическую сборную турнира защитник Александр Романов отметил, что сборная России была лучшей командой на турнире, но удаления сломали игру команде.

Спорт Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею 2020

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