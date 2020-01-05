Сборная России проиграла Канаде в финале молодежного чемпионата мира

Для нынешнего чемпионата мира финал Россия - Канада стал настоящим подарком для всех любителей хоккея. Тренерский штаб и игроки канадской команды жаждали реванша за разгром, учиненный подопечными Валерия Брагина на групповом турнире. Нынешний финал стал девятым, в котором встречались эти команды, и до 5 января счет в противостояниях был равным - 4-4.

Накануне финального матча молодежного чемпионата мира по хоккею всех российских болельщиков интересовало, кто же займет место в воротах российской команды. Тренерский штаб в итоге сделал выбор в пользу Амира Мифтахова, а Ярослав Аскаров, не выручивший команду в полуфинале против шведов, остался в запасе.

А вот капитан канадцев Баретт Хейтон, вопреки прогнозам медицинского штаба, в матче все же принял участия. Это именно из-за его поступка после предыдущей встречи канадская сторона долго извинялась за то, что игрок не снял шлем во время исполнения национального гимна России.

Как и ожидалось, канадцы с первых же минут ринулись атаковать ворота российской команды и даже угодили в штангу. Соперники обрушили град бросков на ворота россиян, которые старались действовать строго в обороне. И очень вовремя канадцы нарушили правила, уронив на лед Александра Хованова. Увы, но реализовать большинство так и не удалось.

Следующий штраф был уже у россиян. Но здесь помогли канадцы, заработавшие в большинстве глупейшее удаление. До конца периода канадцы еще несколько раз отправлялись на скамейку штрафников, но открыть счет до перерыва так и не удалось.

Зато после перерыва россияне выстояли в меньшинстве, а затем наконец-то забили, имея в своем составе на одного игрока больше. После броска Егора Замулы Никита Александров сумел изменить направление полета шайбы, и она нашла брешь в амуниции Джоэля Хофера.

И тут же канадцы обязаны были забивать, но Мифтахов каким-то чудом отбил бросок в упор и последовавшее добивание. Отыгрались канадцы после того, как получили большое численное преимущество. Дилан Козенс оказался самым расторопным на пятачке.

И все же за пять минут до перерыва россияне снова вышли вперед. Егор Соколов нашел пасом Григория Денисенко который нанес бросок, который вратарь отразил, но, уже лежа, капитан сборной России все же затолкал шайбу в ворота.

После окончания второго периода канадцам наконец-то удалось спровоцировать Замулу, который в ответ пихнул в лицо капитана канадцев. Но на старте третьей 20-минутки россияне выстояли в меньшинстве, и снова уверенно сыграл Мифтахов, который в одном из эпизодов отразил выход один на один Коннора Макмайкла.

В середине третьего периода четвертая тройка нападения российской команды забросила заслуженную шайбу. Максим Соркин забросил первую шайбу на турнире и сделал это в самый ответственный момент. Но радость продлилась недолго. Рикошет от конька Макмайкла - и разница в счете снова стала минимальной. А очередное удаление Дмитрия Воронкова и вовсе привело к равенству в счете. Хейтон сумел попасть в створ ворот, а вратарь спасти не смог.

А за четыре минуты до конца грянул гром. Айкил Томас выскочил один на один и с близкого расстояния впервые в матче вывел канадцев вперед. Спасти матч на этот раз не удалось. Сборная России завоевала серебряные медали.