Валерий Брагин: Даже проигрывая, мы верили в победу

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу своей команды в полуфинале молодежного чемпионата мира над шведами.

Напомним, наши пропустили уже на первой минуте, а затем были вынуждены отыгрываться еще и в третьем периоде, однако сумели перевести встречу в овертайм, где победную шайбу забросил Морозов - 5:4.

"Играли неплохо, старались действовать компактно, агрессивно. Пропустили необязательные голы после удалений, но самое главное, даже когда проигрывали, верили в победу. До конца играли. Сейчас ребята успокоились уже. Понимают, что главный матч - завтра. А сегодня опять удаления подвели. Возможно захлестнули эмоции", - сказал Брагин.

Дублями в матче отметились Егор Соколов и Иван Морозов. Брагин подчеркнул, что с обоими игроками общался отдельно: "Вчера с Морозовым серьезная беседа была. Он не очень хорошо сыграл со швейцарцами. С Соколовым тоже разговор состоялся. Это психология молодых игроков".

Кроме того, наставник сборной России прокомментировал замену голкипера команды Ярослава Аскарова после четырех пропущенных шайб на Амира Мифтахова.

"Не скажу, что Аскаров плохо сыграл. Посмотрим еще, были ли там помехи. Но в таких играх вратарь должен выручать", - отметил Валерий Брагин, предположив, что скорее всего в финале место в воротах займет Мифтахов.