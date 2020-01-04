Новости

В Польше предотвратили покушение на министра юстиции 00:07
Никас Сафронов рассказал о скандале с "изнасилованием" 04.01.2020
Валерий Брагин: Даже проигрывая, мы верили в победу 04.01.2020
В Японии назвали основные причины рака придаточных пазух носа 04.01.2020
Случайный пуск: можно ли по ошибке нажать на "ядерную кнопку" 04.01.2020
Команда президента Беларуси победила хоккеистов США 04.01.2020
Шиитская группировка угрожает нападением на американские военные базы 04.01.2020
Пять человек пострадали в результате ракетного обстрела Багдада 04.01.2020
В Багдаде прогремел взрыв 04.01.2020
На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила 04.01.2020
Президент Ирана призвал Турцию сплотиться в противостоянии США 04.01.2020
В Тюменской области в ДТП погибла семья из пяти человек 04.01.2020
Замула, Воронков и Денисенко - лучшие игроки сборной России на МЧМ-2020 04.01.2020
Российские хоккеисты пробились в финал МЧМ впервые за четыре года 04.01.2020
В "Столото" назвали сроки получения выигранного миллиарда 04.01.2020
Стоит ли отдавать 1,5 млн рублей за Renault Arkana 04.01.2020
В Краснодаре машины "скорой помощи" дважды за день попали в ДТП 04.01.2020
МЧС освободят от ответственности за гибель людей при оправданном риске 04.01.2020
Искусственный интеллект обогнал врачей в точности диагностики рака 04.01.2020
Медведев разрешил привлекать российских военных к запускам OneWeb 04.01.2020
В столице стартует акция по утилизации новогодних елок 04.01.2020
Ученые рассказали о влиянии рациона на психическое здоровье 04.01.2020
Президент Ирана предупредил США о тяжких последствиях убийства Сулеймани 04.01.2020
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в регионах России 04.01.2020
Макгрегор: Готов заменить в бою Хабиба или Фергюсона 04.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Что делать, если не понимаешь язык богослужения в церкви
Что делать, если не понимаешь язык богослужения в церкви
04.01.2020 23:36
Рубрика: Спорт

Валерий Брагин: Даже проигрывая, мы верили в победу

Текст: Илья Соболев

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу своей команды в полуфинале молодежного чемпионата мира над шведами.

Замула, Воронков и Денисенко - лучшие игроки сборной России на МЧМ-2020

Напомним, наши пропустили уже на первой минуте, а затем были вынуждены отыгрываться еще и в третьем периоде, однако сумели перевести встречу в овертайм, где победную шайбу забросил Морозов - 5:4.

"Играли неплохо, старались действовать компактно, агрессивно. Пропустили необязательные голы после удалений, но самое главное, даже когда проигрывали, верили в победу. До конца играли. Сейчас ребята успокоились уже. Понимают, что главный матч - завтра. А сегодня опять удаления подвели. Возможно захлестнули эмоции", - сказал Брагин.

Фото: Крис Бэрри/РИА Новости
Российские хоккеисты пробились в финал МЧМ впервые за четыре года

Дублями в матче отметились Егор Соколов и Иван Морозов. Брагин подчеркнул, что с обоими игроками общался отдельно: "Вчера с Морозовым серьезная беседа была. Он не очень хорошо сыграл со швейцарцами. С Соколовым тоже разговор состоялся. Это психология молодых игроков".

Кроме того, наставник сборной России прокомментировал замену голкипера команды Ярослава Аскарова после четырех пропущенных шайб на Амира Мифтахова.

"Не скажу, что Аскаров плохо сыграл. Посмотрим еще, были ли там помехи. Но в таких играх вратарь должен выручать", - отметил Валерий Брагин, предположив, что скорее всего в финале место в воротах займет Мифтахов.

Спорт Хоккей Чемпионат мира Спортивные организации Федерация хоккея России Сборная России по хоккею Молодежный чемпионат мира по хоккею 2020

Главное сегодня

Путин намерен поднять в послании проблему стагнации доходов населения
Пять человек пострадали в результате ракетного обстрела Багдада
Брачный возраст в России может быть скорректирован
В Москве объявлен "желтый" уровень погодной угрозы
Постпред Ирана в ООН сравнил убийство Сулеймани с развязыванием войны