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06.01.2020 09:00
Рубрика: Экономика

Какими будут пособия по безработице в 2020 году

Текст: Марина Гусенко
Минимальное пособие по безработице в этом году составит 1,5 тысячи рублей, а максимальное - 8 тысяч. Собственно, эта "вилка" была установлена в прошлом году, и на этот год не поменялась.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Максимальное пособие для людей предпенсионного возраста тоже не изменилось по сравнению с прошлым годом - 11 280 рублей.

Фото: istock
Впервые за пять лет на рынке труда наметится качественный сдвиг

По данным Росстата, уровень безработицы, исчисляемой по методологии Международной организации труда (МОТ) составляет в России 4,6 % экономически активного населения. При этом официально зарегистрированы безработными 664 тысячи человек.

Коэффициент напряженности (численность официальных безработных в расчете на 100 вакансий, заявленных работодателями в службы занятости) в целом по стране уменьшился с 51 человека на 100 вакансий в конце ноября 2018 года до 50 человек на 100 вакансий в конце ноября 2019 года.

Экономика Работа Охрана труда Вступают в силу в январе 2020 года Рынок труда

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