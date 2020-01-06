Какими будут пособия по безработице в 2020 году

Максимальное пособие для людей предпенсионного возраста тоже не изменилось по сравнению с прошлым годом - 11 280 рублей.

По данным Росстата, уровень безработицы, исчисляемой по методологии Международной организации труда (МОТ) составляет в России 4,6 % экономически активного населения. При этом официально зарегистрированы безработными 664 тысячи человек.

Коэффициент напряженности (численность официальных безработных в расчете на 100 вакансий, заявленных работодателями в службы занятости) в целом по стране уменьшился с 51 человека на 100 вакансий в конце ноября 2018 года до 50 человек на 100 вакансий в конце ноября 2019 года.