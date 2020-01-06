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06.01.2020 07:09
Рубрика: Власть

Косачев назвал уроком для Багдада отказ США выводить войска из Ирака

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
Уродливые гримасы рушащегося однополярного мира.
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Трамп заявил, что США не уйдут из Ирака, пока Багдад не компенсирует все расходы на построенную там американскую авиабазу, и что США наложат на Ирак такие санкции, "каких они никогда не видели, антииранские санкции покажутся мелочью".

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Урок для Багдада. Сколько я ни встречался со своими иракскими коллегами в последние годы (а встреч было много), всегда интересовался их отношением к американскому военному присутствию в стране. И неизменно получал в ответ - "все под контролем, американцы обеспечивают нашу безопасность и помогают нам бороться с терроризмом".

Ну-ну. До комичного (или трагичного, скорее) напоминает известную русскую сказку о лисе, которая, самовольно заняв лубяной домик зайца, в который он сам же ее и запустил, потом грозилась всему лесу - "как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам!"... Очень похоже на сегодняшнего Трампа. Только конец у той сказки тоже хорошо помнится.

А еще это недвусмысленный сигнал со стороны Вашингтона всем остальным союзникам, где американцы держат своих военных и базы. Союзничество с США только внешне выглядит как романтичное сотрудничество во имя ценностей, мира и демократии. На поверку, как только игра заходит не по американским правилам - тут и "сказке" совсем другой конец: презрение к суверенитету союзников, штрафы и санкции непокорным, несогласованные и оголтелые угрозы оппонентам, чреватые их ответными мерами в том числе в адрес ничего не помышлявших союзников. Оккупация мира по-американски.

Станет ли иракский печальный опыт уроком для других союзников США - покажет только время. Пока откровенно разочаровывают европейские гранды - шанс на то, чтобы после внесудебной расправы над Сулеймани заявить Евросоюз с его пресловутым верховенством закона в качестве реального игрока на мировой арене, ими сейчас бездарно упускается. Но корчи однополярного мира, надеюсь, заставляют вздрагивать сейчас очень многих, в том числе и в евроатлантическом лесу.

Источник: персональная страница Константина Косачева в Facebook.

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