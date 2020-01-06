Косачев назвал уроком для Багдада отказ США выводить войска из Ирака

Уродливые гримасы рушащегося однополярного мира.

Трамп заявил, что США не уйдут из Ирака, пока Багдад не компенсирует все расходы на построенную там американскую авиабазу, и что США наложат на Ирак такие санкции, "каких они никогда не видели, антииранские санкции покажутся мелочью".

Урок для Багдада. Сколько я ни встречался со своими иракскими коллегами в последние годы (а встреч было много), всегда интересовался их отношением к американскому военному присутствию в стране. И неизменно получал в ответ - "все под контролем, американцы обеспечивают нашу безопасность и помогают нам бороться с терроризмом".

Ну-ну. До комичного (или трагичного, скорее) напоминает известную русскую сказку о лисе, которая, самовольно заняв лубяной домик зайца, в который он сам же ее и запустил, потом грозилась всему лесу - "как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам!"... Очень похоже на сегодняшнего Трампа. Только конец у той сказки тоже хорошо помнится.

А еще это недвусмысленный сигнал со стороны Вашингтона всем остальным союзникам, где американцы держат своих военных и базы. Союзничество с США только внешне выглядит как романтичное сотрудничество во имя ценностей, мира и демократии. На поверку, как только игра заходит не по американским правилам - тут и "сказке" совсем другой конец: презрение к суверенитету союзников, штрафы и санкции непокорным, несогласованные и оголтелые угрозы оппонентам, чреватые их ответными мерами в том числе в адрес ничего не помышлявших союзников. Оккупация мира по-американски.

Станет ли иракский печальный опыт уроком для других союзников США - покажет только время. Пока откровенно разочаровывают европейские гранды - шанс на то, чтобы после внесудебной расправы над Сулеймани заявить Евросоюз с его пресловутым верховенством закона в качестве реального игрока на мировой арене, ими сейчас бездарно упускается. Но корчи однополярного мира, надеюсь, заставляют вздрагивать сейчас очень многих, в том числе и в евроатлантическом лесу.

Источник: персональная страница Константина Косачева в Facebook.