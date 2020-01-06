Трамп пообещал ввести против Ирака невиданные санкции

Президент США Дональд Трамп заявил, что если вывод американских войск из Ирака будет проходить в не очень дружелюбной обстановке, то Вашингтон введет против Багдада "такие санкции, которых они никогда прежде не видели". Так лидер Соединенных Штатов отреагировал на резолюцию иракского парламента с требованием к властям страны вывести американские соединения. По словам президента, по сравнению с этими мерами санкции против Ирана покажутся мелочью.

Трамп добавил, что американские войска не покинут иракскую территорию, пока Багдад не заплатит за построенную там "очень дорогую" авиабазу, на строительство которой Соединенные Штаты потратили "миллиарды долларов". "Мы не уйдем, пока они не заплатят нам за это", - подытожил американский лидер.

Также президент США вновь пригрозил нанести удар по культурным объектам Ирана в случае атаки со стороны исламской республики, передает РИА Новости. "Если они что-то сделают, то ответные меры будут большими", - добавил он.

Напомним, ранее парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны. Также запрещено использование воздушного пространства государства. Вывод американских военнослужащих может осуществляться поэтапно, после чего в Ираке должны остаться только военные инструкторы, которые будут работать по частным контрактам с Багдадом, без участия правительства США.