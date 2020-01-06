Ковальчук отдал дорогие часы за любимый номер

Российский нападающий "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук подарил часы одноклубнику Бретту Кулаку. Тот, напомним, уступил Ковальчуку любимый 17-й номер, под которым Илья играл на протяжении всей своей карьеры в НХЛ.

Как сообщает портал Bardown, на часах выгравировано имя их обладателя и благодарственные слова от нашего форварда.

Бретт Кулак выступал под 17-м номером два последних сезона и сменил его на 77-й, так как "7" является его любимым числом.

После поступка Ковальчука главный тренер "Монреаля" Клод Жюльен пошутил, что однажды получил часы в благодарность за аналогичную услугу товарищу по команде.

Ковальчук уже принял участие в воскресной тренировке, но только сегодня тренер примет решение, выйдет ли россиянин на лед за новую команду в домашней игре против "Виннипега", которая состоится в ночь на вторник.

Россиянин подписал контракт с канадским клубом после того, как не сумел закрепиться в основном составе "Лос-Анджелес Кингз" и был выставлен на драфт отказов.