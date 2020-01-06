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06.01.2020 17:03
Рубрика: Власть

МИД: Россия сохраняет полную приверженность иранской "ядерной сделке"

Текст: Юрий Когалов
Москва сохраняет приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы и выражает надежду, что все вызовы, с которыми сталкивается международное сообщество в процессе осуществления этих договоренностей, будут преодолены. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя объявление Ирана об очередном этапе приостановки своих обязательств в рамках "ядерной сделки"
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

"Принятые иранской стороной решения о вынужденной приостановке добровольных обязательств являются следствием накопившихся противоречий, над преодолением которых всем нынешним странам-участницам необходимо продолжать усиленно работать", - отметили на Смоленской площади. По мнению российских дипломатов, сохранение "сделки" должно оставаться приоритетной задачей для всех партнеров.

Фото: REUTERS
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"Российская сторона сохраняет полную приверженность СВПД и поставленным в нем целям, над достижением которых мы готовы продолжать работать. Вызовы, с которыми международному сообществу пришлось столкнуться в процессе осуществления всеобъемлющих договоренностей, требуют проявления политической воли и решительного коллективного ответа, прежде всего, со стороны основных участников СВПД", - заявили в МИД РФ, выразив уверенность, что то когда эти вызовы будут преодолены, у иранской стороны не останется причин отклоняться от согласованных требований. Тем более, что Тегеран уже заявил, что объявленный этап приостановки является заключительным, а ИРИ готова вернуться к полному соблюдению всех требований СВПД, как только будут сняты озабоченности относительно невыполнения условий "ядерной сделки" другими участниками. "Многое в этом отношении зависит от наших европейских коллег, - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Тем временем в МИД призвали рассматривать последнее заявление Тегерана в контексте всего происходящего вокруг договоренностей, начиная с мая 2018 года, когда США в одностороннем порядке их разорвали. "Первопричины нынешнего кризиса вокруг СВПД кроются именно в этом", - подчеркнули на Смоленской площади.

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Напомним, накануне Иран объявил о пятом этапе сокращения обязательств в рамках участия в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). Тегеран отказывается от последних ключевых ограничений относительно количества центрифуг для обогащения урана, включая процент обогащения, количество обогащенного материала, а также ограничений в области НИОКР.

Как обратили внимание в Москве, данное решение не несет какой-либо угрозы с точки зрения распространения ядерного оружия. К тому же все свои действия Иран осуществляет в тесном взаимодействии и под постоянным контролем со стороны МАГАТЭ.

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