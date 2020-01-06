Нападающий "молодежки": Мы сражались как настоящие воины

Нападающий Егор Соколов, который по ходу решающего матча получил клюшкой по лицу от капитана канадской команды Баррета Хэйтона, отметил, что все наши игроки выложились на сто процентов.

- Сейчас уже трудно говорить, уже все закончилось. Мы - с серебряными медалями, они - с золотыми. Самое главное - мне приятно было играть с каждым из этих ребят. Это было лучшее время, которое с каждым я провел здесь, - цитирует Соколова официальный сайт Федерации хоккея России. - Для меня было честью выступать за сборную России, и всем болельщикам - спасибо за поддержку. Мы отдали все, что могли, каждый выкладывался на сто процентов. К каждому могу подойти и с чистой совестью обнять и сказать, что его люблю и что для меня было гордостью играть с ним. Что касается удаления на последней минуте, то все в глазах потемнело. Было очень обидно. Мы ведь сражались как настоящие воины. Эмоций просто не осталось.

Вратарь Амир Мифтахов также подчеркнул, что никто не хотел отдавать такой матч.

- Этот молодежный чемпионат мира - лучшее время в моей жизни. Я очень благодарен всем, кто нас поддерживал. Это хоккей, это игра. Вчера, со шведами, было то же самое, но нам удалось перевернуть игру, - сказал Мифтахов. - И мы, и канадцы играли до конца. Никто не хотел отдавать такой матч, но им повезло больше. Не верил, что сирена прозвучала. Хотелось победить. До последнего надеялись, что забьем, что удача улыбнется.