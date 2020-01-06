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06.01.2020 16:46
Рубрика: Спорт

Нападающий "молодежки": Мы сражались как настоящие воины

Текст: Анна Козина
Хоккеисты молодежной сборной России прокомментировали результат финала чемпионата мира, в котором уступили канадцам со счетом 3:4.

Нападающий Егор Соколов, который по ходу решающего матча получил клюшкой по лицу от капитана канадской команды Баррета Хэйтона, отметил, что все наши игроки выложились на сто процентов.

Фото: Simon Hastegård / BILDBYRÅN /Reuters
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- Сейчас уже трудно говорить, уже все закончилось. Мы - с серебряными медалями, они - с золотыми. Самое главное - мне приятно было играть с каждым из этих ребят. Это было лучшее время, которое с каждым я провел здесь, - цитирует Соколова официальный сайт Федерации хоккея России. - Для меня было честью выступать за сборную России, и всем болельщикам - спасибо за поддержку. Мы отдали все, что могли, каждый выкладывался на сто процентов. К каждому могу подойти и с чистой совестью обнять и сказать, что его люблю и что для меня было гордостью играть с ним. Что касается удаления на последней минуте, то все в глазах потемнело. Было очень обидно. Мы ведь сражались как настоящие воины. Эмоций просто не осталось.

Вратарь Амир Мифтахов также подчеркнул, что никто не хотел отдавать такой матч.

- Этот молодежный чемпионат мира - лучшее время в моей жизни. Я очень благодарен всем, кто нас поддерживал. Это хоккей, это игра. Вчера, со шведами, было то же самое, но нам удалось перевернуть игру, - сказал Мифтахов. - И мы, и канадцы играли до конца. Никто не хотел отдавать такой матч, но им повезло больше. Не верил, что сирена прозвучала. Хотелось победить. До последнего надеялись, что забьем, что удача улыбнется.

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