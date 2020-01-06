Патриарх Кирилл провел литургию в Рождественский сочельник

В Рождественский сочельник, 6 января, в храме Христа Спасителя Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел литургию.

На 6 января приходится последний день многодневного поста, который начинается 28 ноября и длится, как и Великий пост, 40 дней. В этот день многие верующие стараются или вообще не есть, или держат особо строгий пост. По традиции лишь с появлением первой звезды, символа звезды Вифлеемской, можно съесть сочиво - пшеничный или рисовый взвар с медом и фруктами. Так родилось название особого дня перед рождеством - Сочельник.

На литургии в Сочельник патриарх Кирилл говорил о том, что в этот день "с почтением вспоминает всех тех, кто предшествовал Спасителю во плоти" - его родных, начиная от Авраама, что "помогает нам понять, что Спаситель - часть нашей истории".

Так же в богослужении прославляются и те, благодаря кому стало возможным явление Христа - Пречистая Дева Мария, праведный Иосиф Обручник, святые праотцы. Поэтому негласная и многовековая традиция Сочельника - в этот день православные христиане вспоминают своих близких и идут в гости к родителям, родным, друзьям, находят добрые слова для всех - близких, соседей и тех, кто составляет ежедневное окружение.

Так заканчивается Сочельник - день усиленного приготовления к празднику Рождества Христова.

В ночь с 6 на 7 января предстоятель Русской православной церкви по традиции возглавит встречу Рождества Христова в кафедральном соборе Христа Спасителя.