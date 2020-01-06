Правда ли, что на Украине начали собирать автомобили Lada

Украинское издание "Главком" сообщило, что на Запорожском автозаводе началась сборка автомобилей Lada Largus, а в будущем на конвейер могут встать ещё две модели: Xray и Vesta.

"Уже много лет идут переговоры с различными производителями. В существующей нестабильной ситуации прийти к каким-то финальных договоренностей не удалось, - цитирует издание пресс-службу компании "УкрАвто", являющейся владельцем ЗАЗа. - Сейчас решаются рабочие вопросы, проводится тестирование технологических возможностей производства ЗАЗа, аудит качества. После завершения всех необходимых процедур подготовки и выводов аудита можно будет говорить о некоторых деталях".

Информацию "Главкому" подтвердил один из дилеров марки на Украине, сообщив, что в салоны завезли несколько экземпляров "пробных" (собранных на ЗАЗе - прим. "РГ") Lada Largus.

Логично предположить, что автомобили должны выпускаться из машинокомплектов, завезённых из России, поставленных АвтоВАЗом.

"Российская газета" обратилась за комментарием в пресс-службу российского предприятия. На АвтоВАЗе сообщили, что ничего не знают о локализации сборки моделей Lada на территории Украины.

Со своей стороны добавим, что Украину вряд ли можно считать рынком, приоритетным для АвтоВАЗа.

Коллеги из "Главкома" предполагают, что продвижению темы сборки Lada на ЗАЗе может способствовать партнёр АвтоВАЗа по Альянсу - компания Renault.

По данным "Главкома", в ноябре прошлого года в соседней республике было куплено только 60 вазовских автомобилей, в то время как Renault выбрали 1 751 человек. К тому же, в этом свете теория украинского издания выглядит противоречиво: для чего Renault создавать себе конкуренцию? И Largus в этой перспективе выглядит крайне нелогичной моделью для старта, ведь у французской марки на Украине представлены универсалы Logan MCV, Lodgy и "каблучок" Dokker.