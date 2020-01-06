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06.01.2020 19:06
Рубрика: Российский автопром

Правда ли, что на Украине начали собирать автомобили Lada

Текст: Евгений Костин
Фото: Евгений Костин Фото: Евгений Костин
Фото: Евгений Костин

Украинское издание "Главком" сообщило, что на Запорожском автозаводе началась сборка автомобилей Lada Largus, а в будущем на конвейер могут встать ещё две модели: Xray и Vesta.

"Уже много лет идут переговоры с различными производителями. В существующей нестабильной ситуации прийти к каким-то финальных договоренностей не удалось, - цитирует издание пресс-службу компании "УкрАвто", являющейся владельцем ЗАЗа. - Сейчас решаются рабочие вопросы, проводится тестирование технологических возможностей производства ЗАЗа, аудит качества. После завершения всех необходимых процедур подготовки и выводов аудита можно будет говорить о некоторых деталях".

Фото: Юрий Зубко/РГ
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Информацию "Главкому" подтвердил один из дилеров марки на Украине, сообщив, что в салоны завезли несколько экземпляров "пробных" (собранных на ЗАЗе - прим. "РГ") Lada Largus.

Логично предположить, что автомобили должны выпускаться из машинокомплектов, завезённых из России, поставленных АвтоВАЗом.

"Российская газета" обратилась за комментарием в пресс-службу российского предприятия. На АвтоВАЗе сообщили, что ничего не знают о локализации сборки моделей Lada на территории Украины.

Со своей стороны добавим, что Украину вряд ли можно считать рынком, приоритетным для АвтоВАЗа.

Фото: Скриншот с видео
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Коллеги из "Главкома" предполагают, что продвижению темы сборки Lada на ЗАЗе может способствовать партнёр АвтоВАЗа по Альянсу - компания Renault.

По данным "Главкома", в ноябре прошлого года в соседней республике было куплено только 60 вазовских автомобилей, в то время как Renault выбрали 1 751 человек. К тому же, в этом свете теория украинского издания выглядит противоречиво: для чего Renault создавать себе конкуренцию? И Largus в этой перспективе выглядит крайне нелогичной моделью для старта, ведь у французской марки на Украине представлены универсалы Logan MCV, Lodgy и "каблучок" Dokker.

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