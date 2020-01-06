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Рубрика: Власть

Путин и Меркель обсудят ситуацию на Ближнем Востоке после авиаудара США

Текст: Юрий Политов
Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Россию с рабочим визитом 11 января по приглашению Владимира Путина, сообщает сайт Кремля. В повестке переговоров - актуальная международная проблематика, в том числе обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Лидеры России и Германии планируют обсудить ситуацию в Сирии и Ливии, а также эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Еще одной темой в продолжение переговоров в нормандском формате станет урегулирование на юго-востоке Украины.

Как уточняется, данная проблематика будет рассмотрена "в контексте реализации минского "Комплекса мер" от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже".

Напомним, 29 декабря Путин и Меркель побеседовали по телефону и условились о дальнейших контактах.

Россия необходима для решения политических конфликтов, заявил на брифинге в Берлине в понедельник официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, в составе немецкой делегации в Москву приедет и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

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