Путин и Меркель обсудят ситуацию на Ближнем Востоке после авиаудара США

Лидеры России и Германии планируют обсудить ситуацию в Сирии и Ливии, а также эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Еще одной темой в продолжение переговоров в нормандском формате станет урегулирование на юго-востоке Украины.

Как уточняется, данная проблематика будет рассмотрена "в контексте реализации минского "Комплекса мер" от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже".

Напомним, 29 декабря Путин и Меркель побеседовали по телефону и условились о дальнейших контактах.

Россия необходима для решения политических конфликтов, заявил на брифинге в Берлине в понедельник официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, в составе немецкой делегации в Москву приедет и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.