В Доме музыки состоится Московский Рождественский фестиваль

Музыкальный фестиваль, посвященный празднованию Рождества, пройдет в Москве в десятый раз. Открытие его состоится в Светлановском зале зале Дома музыки 12 января.

Как говорит один из руководителей Рождественского фестиваля, президент Дома музыки Владимир Спиваков, аура этого фестиваля буквально пропитана добротой и любовью, его отличает просветительский характер и высокая эстетика - то, что можно действительно назвать духовным миром, без которого человек не может обойтись.

Десятый юбилейный фестиваль представляет афишу из шести концертов, каждый из которых в своем роде уникален. На открытии прозвучит "Рождественская оратория" митрополита Илариона в исполнении ведущих российских коллективов: Московского Синодального хора, Академического большого хора "Мастера хорового пения", Хора мальчиков Московского хорового училища имени А. В.Свешникова, а также Московского государственного симфонического оркестра под руководством Ивана Рудина.

Следующий концерт (14 января) будет посвящен шедеврам духовной музыки барокко. Произведения И.С.Баха и Д.Скарлатти исполнят солисты Василий Ладюк (баритон), Людмила Голуб (орган), Синодальный хор и "Виртуозы Москвы". Концерты 12 и 14 января пройдут при участии митрополита Волоколамского Илариона.

По традиции на фестивале выступит Хор Московского Сретенского монастыря. Специально к концерту 16 января коллектив подготовил новую программу: монументальное хоровое сочинение Г.Свиридова "Песнопения и молитвы". В качестве солистов на сцену выйдут финалистка шоу "Голос. Дети" Настя Гладилина и лауреат международных конкурсов Инна Деменкова (сопрано).

Впервые на фестивале выступят и приглашенные коллективы (17 января). В первом отделении - мужской хор Санкт-Петербургского Подворья Свято-Введенского мужского монастыря Оптина Пустынь, а во втором - хор Храма Святого Николая Чудотворца города Стара-Загора (Болгария). В программе болгарского коллектива будет представлена не только русская духовная классика, но и малоизвестные сочинения болгарских композиторов Христова, Динева, Николаева-Струмского.

Концерт Хора мальчиков монастыря Монсеррат из Испании (23 января) - настоящий подарок к празднику Рождества. Это возможность прикоснуться к древним монашеским песнопениям бенедиктинского монастыря, которые передавались через поколения на протяжении веков. В программе концерта также прозвучат народные песни и сочинения современных композиторов Каталонии.

Завершат юбилейный Рождественский фестиваль Академический Большой хор "Мастера хорового пения" и Национальный филармонический оркестр России. За дирижерский пульт в этот вечер встанет Владимир Спиваков - обладатель Золотой медали Моцарта ЮНЕСКО. Впервые в Доме музыки будет полностью исполнена Большая месса В.А.Моцарта. В прочтении моцартовского шедевра примут участие ведущие солисты московских музыкальных театров.

Прямая речь

Алексей Пузаков, художественный руководитель Московского Синодального хора:

Рождественский фестиваль занял свою нишу в культурной жизни Москвы и всей России. Он знаменателен тем, что проводится в дни Святок - между Рождеством и Крещением. В эти дни оканчивается пост - духовное приготовление к встрече Рождества...

Наш фестиваль встречает своих слушателей и предлагает им продолжить празднование Рождества Христова в "формате" светских концертов. Здесь звучит и русская, и западноевропейская духовная музыка, безусловно, развивающая тему, которую открывает нам сам праздник Рождества: свет, красота и гармония. Осознание этого наполняет нашу душу радостью и стремлением к прекрасному. Рождественский фестиваль помогает диалогу культур и взаимопониманию музыкантов разных стран христианской традиции Востока и Запада.

Справка

Ежегодное проведение Рождественского фестиваля духовной музыки превратилось в одну из самых значительных культурных акций Московского международного Дома музыки. Художественными руководителями форума являются президент Дома музыки, член Патриаршего совета по культуре Владимир Спиваков и председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Объединяя представителей разных христианских конфессий, фестиваль знакомит самую широкую публику с многовековым наследием христианской музыкальной культуры.