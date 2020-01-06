Россия и Канада сыграют в разных группах на МЧМ-2021

Сборная России на следующем молодежном чемпионате мира не сыграет в одной группе с канадцами.

Определились составы групп молодежного чемпионата мира 2021 года. Серебряный призер МЧМ-2020 сборная России выступит в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. В группе А оказались сборные Канады, Финляндии, Швейцарии, Словакии и Германии.

Молодежный чемпионат мира 2021 года пройдет в Канаде. Его примут два города - Эдмонтон и Ред-Дир. В Эдмонтоне пройдут матчи группы А, а в Ред-Дире сыграют команды группы В.

В воскресенье в решающем матче молодежного чемпионата мира 2020 года сборная России уступила команде Канады - 3:4.

Стало известно, что руководство Федерации хоккея России намерено продлить контракт с главным тренером команды Валерием Брагиным.