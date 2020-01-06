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Рубрика: Власть

Слуцкий назвал словами оккупанта заявление Трампа о санкциях против Ирака

Текст: Юрий Политов
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал журналистам заявление президента США Дональда Трампа, который пригрозил Ираку невиданными санкциями в случае враждебных действий.

"Заявление Трампа о санкциях против Ирака - слова оккупанта", - считает Слуцкий. Он напомнил американскому лидеру о том, что "США туда никто изначально не звал".

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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"Оставлять войска на территории страны против воли народа равносильно ее захвату", - заявил Слуцкий. "Это настоящая агония несостоявшегося гегемона и попытка вновь навязать однополярное мироустройство", - уверен парламентарий.

В воскресенье парламент Ирака принял резолюцию, обязав правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике. Голосование состоялось в ходе экстренного заседания на фоне убийства на территории Багдада иранского генерала Касема Сулеймани по приказу президента США.

В ответ Трамп пригрозил Ираку ввести "санкции, каких они не видели никогда", а также заявил, что американские военные не покинут территорию страны, пока иракцы не заплатят за построенную Штатами авиабазу.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США

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