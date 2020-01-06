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06.01.2020 04:12
Рубрика: В мире

Социал-демократ Миланович победил на выборах президента Хорватии

Избранный президент Хорватии Зоран Миланович. Фото: AP Photo/Darko Bandic Избранный президент Хорватии Зоран Миланович. Фото: AP Photo/Darko Bandic
Избранный президент Хорватии Зоран Миланович. Фото: AP Photo/Darko Bandic

Бывший премьер-министр Хорватии Зоран Миланович победил во втором туре президентских выборов. По итогам обработки 90 процентов бюллетеней оппозиционер набрал на пять процентов голосов больше (52,7 процента), чем действующий глава государства Колинда Грабар-Китаович.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Несмотря на то, что подсчет голосов еще ведется, разрыв в более чем сто тысяч голосов в этой ситуации практически непреодолим, передает РИА Новости.

Избранный лидер страны заявил, что намерен стать президентом всех граждан государства и "вести диалог, осознавая, что мы разные". Грабар-Китаович отметила, что ожидает цивилизованной передачи власти. "Главное для Хорватии - это стабильность", - заявила она.

Определение внешней и внутренней политики Хорватии по конституции принадлежит правительству. Президент выполняет в большей степени представительские функции и выбирается на пять лет. Он не может налагать вето на законы, но имеет право решающего голоса в вопросах внешней политики и обороны.

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