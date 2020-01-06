Социал-демократ Миланович победил на выборах президента Хорватии

Бывший премьер-министр Хорватии Зоран Миланович победил во втором туре президентских выборов. По итогам обработки 90 процентов бюллетеней оппозиционер набрал на пять процентов голосов больше (52,7 процента), чем действующий глава государства Колинда Грабар-Китаович.

Несмотря на то, что подсчет голосов еще ведется, разрыв в более чем сто тысяч голосов в этой ситуации практически непреодолим, передает РИА Новости.

Избранный лидер страны заявил, что намерен стать президентом всех граждан государства и "вести диалог, осознавая, что мы разные". Грабар-Китаович отметила, что ожидает цивилизованной передачи власти. "Главное для Хорватии - это стабильность", - заявила она.

Определение внешней и внутренней политики Хорватии по конституции принадлежит правительству. Президент выполняет в большей степени представительские функции и выбирается на пять лет. Он не может налагать вето на законы, но имеет право решающего голоса в вопросах внешней политики и обороны.