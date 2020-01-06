Сотрудники McDonald's могут лишиться корпоративов

Новый генеральный директор McDonald's Крис Кемпчински решил уделить особое внимание нормам приличия в компании на рабочем месте, сообщает Wall Street Journal.

Под запрет могут попасть вечеринки и другие развлекательные мероприятия, на которых могут сблизиться сотрудники компании, например посиделки в баре после окончания рабочего дня.

Новый директор известен своими сдержанными консервативными взглядами относительно семейных ценностей и человеческих отношений.

Не исключено, что желание изменить систему взаимоотношений в компании может быть связано с увольнением прежнего директора Стива Истербрука, который лишился работы из-за романа с коллегой.