Трамп: У Ирана никогда не будет ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран никогда не будет иметь ядерное оружие. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

"У Ирана никогда не будет ядерного оружия!" - написал Трамп большими буквами и этим ограничился.

Ранее США нанесли авиаудар по пригороду Багдада, убив находившегося там главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани, его сопровождающих, а также заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Вашингтоне назвали убитых причастными к организации штурма американского посольства в столице Ирака 31 декабря. В Тегеране в свою очередь пообещали США отомстить за этот "государственный терроризм" и смерть своих военных. В Багдаде же потребовали вывести из страны иностранные (американские) войска из страны.

После этого убийства Иран объявил о пятом этапе сокращения обязательств в рамках участия в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). Тегеран отказывается от последних ключевых ограничений относительно количества центрифуг для обогащения урана, включая процент обогащения, количество обогащенного материала, а также ограничений в области НИОКР.

Как обратили внимание в МИД РФ, данное решение не несет какой-либо угрозы с точки зрения распространения ядерного оружия. К тому же все свои действия Иран осуществляет в тесном взаимодействии и под постоянным контролем со стороны МАГАТЭ. При этом Тегеран готов вернуться к полному соблюдению всех требований СВПД, как только будут сняты озабоченности относительно невыполнения условий "ядерной сделки" другими участниками.