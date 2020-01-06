В Японии подорожала нефть из-за обострения отношений США с Ираном

Новости

На Камчатке объявлено штормовое предупреждение 06:22
Трамп пообещал ввести против Ирака невиданные санкции 05:47
В Приморье достали 29 провалившихся под лед автомобилей 05:24
Более 40 машин столкнулись в Южной Корее 04:38
Социал-демократ Миланович победил на выборах президента Хорватии 04:12
Венесуэльская оппозиция назначила Гуайдо главой парламента 03:17
Франция, ФРГ и Британия призвали Ирак поддержать коалицию против ДАИШ 02:37
Трое американских военных погибли при атаке боевиков в Кении 01:32
Хоккеисты сборной России признали, что проиграли из-за своих ошибок 01:17
Турецкий президент Эрдоган отправил войска в Ливию 00:46
Сергей Собянин и Андрей Воробьев покатались на лыжах в Подмосковье 00:34
В центре Багдада вновь раздались взрывы 00:27
На улице Тверской Москвы начали разборку праздничных конструкций 00:17
Мосгаз обновит системы газоснабжения в 30 тысяч квартир москвичей 05.01.2020
Иран объявил о пятом этапе сокращения своих обязательств в ядерной сфере 05.01.2020
Сборная Швеции выиграла бронзу молодежного чемпионата мира по хоккею 05.01.2020
В Киеве отменили выступление Хакамады из-за ее позиции по Крыму 05.01.2020
Умер Народный артист России Геннадий Пискунов 05.01.2020
Skoda рассказала о новинках для России в 2020 году 05.01.2020
Иран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство Сулеймани 05.01.2020
В Крыму задержан начальник отдела полиции, сбивший трех человек 05.01.2020
МЧС назвало регионы, где неосторожнее всего обращаются с пиротехникой 05.01.2020
До конца года в Москве откроют девять новых станций метро 05.01.2020
США уведомили Ирак об ударе по Сулеймани за несколько минут до атаки 05.01.2020
Хоккеисты России вышли в полуфинал Рождественского турнира в Минске 05.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Путь к Рождеству: как узнать хорошего священника
Путь к Рождеству: как узнать хорошего священника
06.01.2020 05:11
Рубрика: Экономика

В Японии подорожала нефть из-за обострения отношений США с Ираном

Текст: Александр Ленин (Токио)
На Токийской бирже резко взлетели цены на сырую нефть на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном после убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Всего за один час шестого января стоимость одного килолитра сырой нефти достигла самого высокого уровня за последние семь месяцев и остановилась у отметки 43540 иен (около 403 долларов США - прим. "РГ"), сообщает агентство Киодо.

Фото: Александр Щербак / РИА Новости
США раскритиковали Европу за недостаточную поддержку в ситуации вокруг Ирана

Кроме того, на торгах в Токио серьезно подорожало золото, за один грамм которого в японской столице давали 5442 иен (около 50,37 доллара США - прим. "РГ"). Курс американской валюты на Токийской фондовой бирже также ослаб на 1,08 процента и составил 107,96-107,96 иен за доллар.

Напомним, что приказ о ликвидации иранского генерала Сулеймани отдал лично президент США Дональд Трамп. В ИРИ американскую атаку назвали террористическим актом и пообещали отомстить.

Японская сторона выступает за деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке и призывает стороны к мирному урегулированию ситуации. В Токио пристально следят за обстановкой, в том числе в целях обеспечения безопасности своих граждан в регионе.

По некоторым данным, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, несмотря на кризис на Ближнем Востоке, в середине января собирается посетить Саудовскую Аравию и ОАЭ. Глава японского правительства об этом рассказал журналистам в городе Содэгаура во время игры в гольф.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Восточная Азия Япония В мире Ближний Восток Иран В мире США Цена на нефть Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США

Главное сегодня

Иран объявил о пятом этапе сокращения своих обязательств в ядерной сфере
Турецкий президент Эрдоган отправил войска в Ливию
Александр Большунов выиграл "Тур де Ски"
Хирурга-онколога Андрея Павленко похоронят 6 января
Зеленский улетел на новогодние каникулы в Оман