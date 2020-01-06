В Японии подорожала нефть из-за обострения отношений США с Ираном

Всего за один час шестого января стоимость одного килолитра сырой нефти достигла самого высокого уровня за последние семь месяцев и остановилась у отметки 43540 иен (около 403 долларов США - прим. "РГ"), сообщает агентство Киодо.

Кроме того, на торгах в Токио серьезно подорожало золото, за один грамм которого в японской столице давали 5442 иен (около 50,37 доллара США - прим. "РГ"). Курс американской валюты на Токийской фондовой бирже также ослаб на 1,08 процента и составил 107,96-107,96 иен за доллар.

Напомним, что приказ о ликвидации иранского генерала Сулеймани отдал лично президент США Дональд Трамп. В ИРИ американскую атаку назвали террористическим актом и пообещали отомстить.

Японская сторона выступает за деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке и призывает стороны к мирному урегулированию ситуации. В Токио пристально следят за обстановкой, в том числе в целях обеспечения безопасности своих граждан в регионе.

По некоторым данным, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, несмотря на кризис на Ближнем Востоке, в середине января собирается посетить Саудовскую Аравию и ОАЭ. Глава японского правительства об этом рассказал журналистам в городе Содэгаура во время игры в гольф.