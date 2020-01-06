В МИД РФ положительно оценили смену спикера парламента в Венесуэле

Избрание нового председателя парламента Венесуэлы свидетельствует о том, что внутриполитическая борьба в стране возвращается в конституционное поле, говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства.

На Смоленской площади считают, что последние события "наглядно подтверждают востребованность диалога между различными политическими силами этой страны в интересах преодоления разногласий самими венесуэльцами без деструктивного вмешательства извне, восстановления внутреннего порядка, нормального функционирования всех ветвей власти и поиска решений насущных проблем, что отвечает чаяниям венесуэльского народа".

Избрание представителя оппозиции Луиса Парры в качестве нового спикера Национальной ассамблеи в Москве расценили как "результат легитимной демократической процедуры, способствующей возвращению внутривенесуэльской политической борьбы в конституционное поле". А поражение радикальной части оппозиции в МИД РФ назвали закономерным, поскольку она дискредитировала себя громкими скандалами и несостоятельностью.

В то же время в российской столице предостерегли стороны от неправомерных насильственных действий и провокаций, разжигания конфронтации и создания атмосферы хаоса.