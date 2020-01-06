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06.01.2020 03:17
Рубрика: В мире

Венесуэльская оппозиция назначила Гуайдо главой парламента

Оппозиционные депутаты, сторонники Хуана Гуаидо, на заседании, прошедшем вне стен парламента, постановили, что он остается на посту спикера венесуэльского парламента на следующий срок. Это произошло несмотря на то, что со вчерашнего дня политик перестал возглавлять Национальную ассамблею Венесуэлы и утратил основания для того, чтобы называть себя исполняющим обязанности президента Боливарианской республики.

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Напомним, на официальном заседании парламента вместо Гуаидо на пост спикера был избран провластный депутат Луис Парра. Сам Гуайдо обвинил власти страны в препятствовании доступу депутатов в здание контролируемой противниками президента страны Николаса Мадуро Национальной ассамблеи, где должны были пройти выборы ее главы.

Президент Николас Мадуро заявил, что претензии оппозиции к ходу голосования несостоятельны, передает РИА Новости. Между тем Гуайдо теперь рискует стать не только "параллельным" президентом, но и "параллельным" спикером парламента.

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