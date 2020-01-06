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Рубрика: В мире

Возглавляемая США коалиция сообщила о том, что покинет Ирак

Международная коалиция во главе с США, борющаяся против ИГ (террористическая организация, запрещена в России), объявила о том, что в ближайшее время покинет территорию Ирака.

Такое заявление содержится в письме американского командования в Ираке к министру обороны этой страны. Выдержки из документа приводит Reuters.

Великобритания не поддержит бомбардировки США культурных объектов Ирана

В ближайшие дни и недели военные начнут подготовку к дальнейшей передислокации.

Ранее в понедельник стало известно, что власти Ирака приступили к выводу иностранных войск из страны. По словам представителя иракских ВС, деятельность международной коалиции в стране будет ограничена консультациями, вооружениями и тренировками военнослужащих.

В мире США В мире Ближний Восток Ирак Операция США в Ираке

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