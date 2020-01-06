Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию министра иностранных дел Германии Хайко Мааса на слова президента США Дональда Трампа, пообещавшего ввести санкции в отношении Ирака.

"Надо было еще извиниться. На всякий случай. А то Германию некому будет защищать", - написала она в Facebook.

Ранее Трамп заявил, что если Ирак проявит враждебность по отношению к США, то Вашингтон введет против него "такие санкции, которых там никогда прежде не видели". Эти слова прозвучали после того, как Багдад принял решение вывести иностранные войска с территории страны. При этом Трамп потребовал, чтобы Ирак заплатил США за построенную авиабазу, лишь после этого американские войска покинут иракскую территорию. "Мы не уйдем, пока они не заплатят нам за это", - заявил президент США.

Глава МИД ФРГ отметил, что давление с помощью санкций на Ирак не возымеет действия. "Я не думаю, что Ирак можно убедить угрозами, но можно убедить аргументами", - заявил Маас.

Ирак принял решение вывести американские войска после того, как США убили на территории страны иранского генерала Кесема Сулеймани. Глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции и его сопровождающие погибли в результате авиаудара в ночь на 3 января. В ходе операции погиб также заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне назвали убитых причастными к организации штурма американского посольства в столице Ирака 31 декабря. В Тегеране в свою очередь пообещали США отомстить этот "государственный терроризм" и смерть своих военных.