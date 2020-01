10 самых ожидаемых альбомов 2020 года

Популярные артисты недолго отдыхали в Новый Год и Рождество. Уже вскоре они представят премьеры альбомов и редких, еще не издававшихся песен. "РГ" рассказывает о самых многообещающих новинках. Среди них релизы "Аквариума", Тимы Белорусских, Ланы Дель Рэй, Green Day, Селены Гомес, Рианны, Джастина Бибера. И - Элтона Джона, который наконец-то решился издать Live-album, записанный еще 29 мая 1979 года в московском ГЦКЗ "Россия".

Джастин Бибер

Первым из звезд он выпустил 3 января 2020 года долгожданную новинку - сингл и лирик-видео Yummy. Эта песня - первая ласточка с будущего альбома, название и дата релиза которого пока держатся в тайне. Но Джастин Бибер все равно постарался заранее заинтриговать поклонников. В день премьеры Yummy канадец сообщил в социальных сетях, что "этот альбом будет отличаться от предыдущих моих работ, потому что у меня совсем другая жизнь…"

В самом деле, Бибер не записывал дисков с 2015 года, а с тех пор успел жениться на племяннице киноактера Алека Болдуина - Хейли, записать замечательный хит с кантри-дуэтом Dan + Shay (и стать его соавтором), сняться в документальном сериале о себе любимом - Justin Bieber: Seasons. Новая песня, впрочем, довольно традиционна для Бибера - это романтичная баллада под ритмы хип-хопа, хотя судить по ней о том, насколько поменялось все творчество артиста, конечно, преждевременно.

Тем более что за два с половиной года Джастин вышел на сцену фактически всего один раз: прошлой весной, на фестивале Coachella. И то незапланированно - просто присоединился на сцене к выступавшей там Ариане Гранде. Исполнил песню Sorry. По настроению. Даже сама певица очень удивилась…

Лана Дель Рей

Фото: Анатолий Медведь/ РГ

И это будет тоже очень необычный диск. О нем Лана Дель Рей рассказала на своей страничке в Instagram, сообщив, что "это будут не песни, а разговорная пластинка в духе вольной поэзии".

Причем стихи будут изданы и отдельным буклетом, вложенном в компакт-диск и винил. По словам Ланы Дель Рэй, это будет недорогой релиз, "стоимостью около доллара". А половину запланированных доходов певица и автор песен направит на благотворительные цели - в поддержку коренного американского населения.

"Аквариум"

Рок-музыканты планируют выпустить в 2020 году сразу пять альбомов. Все они пока не имеют названия. Зато известно, что в первый войдут синглы, записанные за последние четыре года (но прежде выкладывавшиеся "Аквариумом" только в интернете), а также более ранние композиции, пока не включавшиеся ни в один из "номерных" альбомов группы.

Еще интересней, по-видимому, будет второй диск. В него попадут совсем новые песни, в том числе "Изумрудная" и особенно впечатляющая - "Баста Раста": непривычно для группы электронно-шаманская, с элементами рок-индастирала и дальними отголосками Rammstein. Работает "Аквариум" сейчас и над еще двумя дисками. Оба - каверовые. В один войдут перепетые "Аквариумом" песни друзей по Ленинградскому рок-клубу 80-х: хиты Виктора Цоя и "Кино", Майка Науменко и "Зоопарка", а также песни выходца из Свердловского рок-клуба Вячеслава Бутусова и Петра Мамонова - из Московской рок-лаборатории. И "Аквариуму" и всем нам, конечно, приятно будет их снова вспомнить…

Следующий альбом - тоже необычный. Это - песни бардов: Евгения Клячкина, Юрия Кукина, Александра Городницкого, Булата Окуджавы и других. Хотя и не неожиданный: в своем сольном творчестве Борис Гребенщиков уже записывал под гитару диски песен Булата Окуджавы и Александра Вертинского… Но вот песен советских композиторов он, кажется, прежде никогда не пел! Теперь сделает это вместе с "Аквариумом", причем в трек-лист, как ожидается, войдут не общеизвестные хиты, а песни, которые не получили заслуженной известности. Даже любопытно, какие именно БГ выберет. Очевидно, добавит в этот альбом и несколько собственных песен той поры…

Даты выхода альбомов пока не названы. Пока даже не ясно, какой из этих пяти дисков "Аквариум" захочет выпустить первым.

Элтон Джон

Легендарный музыкант стал одним из первых, кто приехал выступать в СССР, как тогда писали в зарубежной прессе, "за железный занавес". На его концерт 29 мая 1979 года в московском ГЦКЗ "Россия" билетов было не достать. Хотя Элтон Джон приехал к нам не с группой, а в дуэте с одним из лучших перкуссионистов мира Рэем Кудером.

Диск, который выйдет 24 января на CD, стриминговых сервисах и двойном виниле так и будет называться: Elton John & Ray Cooper Live From Moscow. В альбоме 16 композиций. Есть и Daniel, и Goodbye Yellow Break Road, и Candle in the Wind, и Sorry Seems the Hardest Word. А завешается концерт попурри из хита Элтона Джона Crocodile Rock и - что очень приятно! - двух битловских: Get Back и Back In The U.S.S.R.

Да и сочетание инструментов: рояль и всевозможная перкуссия (барабаны, бонги, треугольники, ксилофон и т.д.) очень термоядерно, самобытно и неповторимо!

Depeche Mode

В конце января классики синти-попа выпускают самое полное собрание сочинений. MODE Box Set - это все 14 студийных альбомов группы плюс еще 4 бонус-диска, включающие дополнительный материал (неальбомные синглы, b-sides, неизданные треки…). Все они собраны в элегантном черном кубе, который и сам по себе - произведение искусства. Кубизма или поп-арта. К кубу с дисками прилагается и 228-страничная книга с позолоченными краями, содержащая все тексты Depeche Mode, впервые собранные вместе.

При этом, каждый куб будет пронумерован и станет иметь коллекционную ценность. Конечно, даже страшно подумать о том, сколько все это сокровище будет стоить!

Тима Белорусских

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

Второй альбом минского артиста, ставшего звездой на просторах СНГ со своими "Незабудкой", "Витаминкой" и "Мокрыми кроссами", выходит, как и первый - 31 января. Он будет называть "Моя кассета - твой первый диск" (а его дебютный звался "Твой первый диск - моя кассета"). Две новых песни Тима Белорусских уже обнародовал: "Альфа и Омега" и "Привычка убегать". Это снова романтичный тинейджер-рэп, ритмичный, мелодичный, доброжелательный. Немного угловатый и не усложненный в аранжировках, зато моментально запоминающийся и душевный.

У хорошего писателя Анатолия Маркуши есть такая книга: "Юноше, обдумывающему житье". Песни Тимы Белорусских для этих целей тоже бы пригодились.

Селена Гомес

Пластинка будет называться Rare, а в ее полную версию войдут 13 треков. В основном это динамичный и танцевальный хип-хоп, но есть и пара красивых, пылких и медленных композиций в стиле soul. Над этим диском Селена Гомес работала четыре года, а в своем Twitter даже сообщила, что это "самая честная музыка, которую она когда любо создавала"…

Снова есть несколько интересных дуэтов, а в самом полном, "фанатском" издании появятся уже известные синглы Селены Гомес, в частности Wolves, записанная в содружестве с Marshmello и Bad Liar…

Green Day

Шумное поп-панк трио выпустит 7 февраля новый альбом - Father of All… Первый с 2016 года. Это снова энергичный, раскованный панк с взъерошенными ритмами и бурными текстами. Песни звучат, как правило, по две с половиной - три минуты. Особых удач в альбоме, как показалось, тоже нет. Но поп-панк - это та музыка, которая собирает ныне аншлаги и в клубах, и на стадионах. Кажется, людям в США и Европе все чаще хочется просто веселья, танцев и глумливых песенных строчек на грани нервного срыва.

Альбом еще не вышел, но уже объявлены даты мирового турне, которое получило название The Hella Mega Tour. После концертов в Японии, 24 мая 2020 года Green Day выступят и в Москве, на стадионе "Открытие Арена". Затем сыграют еще в 13 странах Европы и после Великобритании вернутся петь в родные США.

Rianna

Новый диск Рианна обещала выпустить еще в 2019 году. Но потом призналась на своей страничке в соцсетях: "Я слушаю свой новый студийный альбом, но отказываюсь его выпускать"…

Может быть, сказывается страх: предыдущий диск Рианны вышел в 2016 году и назывался Anti. Успехом он не пользовался: в избытке ритмической сумятицы, отсутствие свежих идей, ярких мелодий и ни одного хита уровня Umbrella.

Два неудачных диска подряд могут поставить под сомнение успешность карьеры, вот Рианна, очевидно, и медлит… Зато теперь она подписала контракт с лейблом Sony / ATV Music Publishing : может хоть они уговорят певицу наконец-то выпустить диск? Или хотя бы помогут найти стоящих продюсеров и промоутеров?

"Колибри"

Помните же их супер-хиты "Желтый лист осенний" и "Орландина"?! Новых песен от этой стильной питерской группы, в которой поют Елена Юданова, Инна Волкова и Ирина Кооп (которую все больше помнят, как Шароватову) давно не было! Но теперь "Колибри" неожиданно обнаружили заготовки, наброски песен, сделанные их бывшим гитаристом из начала "нулевых" Андреем Градовичем.

- Это совсем новые песни и реинкарнации уже когда-то записанных. Есть вероятность, что некоторое количество песен воплотит Олег Эмиров, с которым мы уже сотрудничали, - рассказали теперь "Колибри" в соцсетях.

В студии к группе присоединятся басист питерской рок-группы "Полюса" Виктор Санков и известный звукорежиссер, саунд-продюсер Андрей Алякринский. Только бы не передумали.