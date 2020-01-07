Число погибших в давке на похоронах Сулеймани в Иране достигло 40 человек

Число погибших в давке на церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани в иранском городе Керман достигло 40 человек, еще 213 получили ранения. Об этом сообщил глава Организации экстренной помощи Ирана Пир Хосейн Куливанд.

"На данный момент 40 наших соотечественников погибли в этом происшествии, 213 человек пострадали", - цитирует Куливанда агентство Fars.

По словам медика, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в больницах Кермана.

Церемония прощания с иранским генералом Сулеймани в его родном городе Кермане началась во вторник утром. Как сообщают местные СМИ, из-за большого количества желающих попрощаться с генералом его похороны были отложены.

Сулеймани был убит на минувшей неделе в результате целенаправленного удара американских военных по окрестностям аэропорта Багдада. Операция Пентагона по ликвидации иранского генерала вызвала резкое осуждение во многих государствах.