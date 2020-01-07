Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране превысило полсотни

В иранской провинции Керман число погибших в давке на церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани достигло 56 человек. Об этом сообщила телерадиокорпорация IRIB со ссылкой на данные Организации экстренной медицинской помощи ИРИ.

По последней информации, из 213 пострадавших 67 человек продолжают находиться в медицинских учреждениях. Состояние восьмерых раненных оценивается медиками как критическое. Среди погибших в давке 35 мужчин и 21 женщина.

Президент Ирана Хасан Роухани уже выразил соболезнования родственникам и близким погибших и распорядился оказать им необходимую материальную помощь.

В Кермане в настоящее время завершается церемония прощания с убитым американскими военными в ночь на 3 января в аэропорту Багдада главой спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Касемом Сулеймани.