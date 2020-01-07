Эстонские власти не намерены ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена продолжать ратификацию договора о госгранице с Российской Федерацией от 2014 года. Об этом заявил спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас.

"Ничего делать не следует. Несомненно, нам не следует его ратифицировать. Если мы заключим новый договор о границе и откажемся от тех территорий (Ивангорода и Печорского района, которые отошли к Эстонии по Тартускому мирному договору 1920 года. - прим. "РГ".), это будет иметь огромные юридические последствия", - сообщил Пыллуаас порталу телерадиовещания ERR.

Политик отметил, что эстонская сторона не будет ратифицировать договор, даже если российская сторона сделает это первой. А если будет заключен новый договор, то он автоматически аннулирует Тартуский мирный договор и правопреемственность республики, считает Пыллуаас.

Ранее спикер эстонского парламента уже требовал от России возвращения территории, которую он назвал "аннексированной". По словам политика, для ратификации нового российско-эстонского пограничного договора Таллин настаивает на признании Москвой границ прибалтийской республики в рамках Тартуского договора от 1920 года, который РФ, в свою очередь, рассматривает как не имеющий юридической силы исторический документ.

В 2005 году стороны подписали договоры о сухопутной и морской границах, которые вкратце называются "пограничным договором". Однако затем парламент Эстонии включил в закон о ратификации преамбулу о действенности Тартуского мирного договора, что Россия расценила как возможность в будущем предъявлять территориальные претензии. В этой связи Москва отозвала свою подпись.