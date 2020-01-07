Глава Пентагона опроверг уход американских военных из Ирака

США пока не приняли решения по выводу войск из Ирака, заявил журналистам глава Пентагона Марк Эспер.

Ранее в СМИ появилась информация, что в ближайшее время американские военные начнут подготовку к передислокации и выводу войск международной коалиции из Ирака.

"Нет никакого решения покинуть (Ирак - прим. "РГ"). Мы не собирались уходить или готовиться к уходу", - цитирует его агентство.

При этом Эспер подтвердил внутренние перемещения контингента, сообщает Associated Press.

По словам главы Пентагона, США намерены продолжать военную операцию в Ираке до победы над террористами ИГ (запрещена в России - прим. "РГ") в Ираке и регионе в целом.