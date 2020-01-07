Январский номер Vogue впервые в истории вышел без фотографий

Новости

Россия заняла 51 строчку в рейтинге привлекательности паспортов 15:59
NASA показало отстыковку грузовика от МКС 15:50
Путин даст старт "Турецкому потоку" 15:32
Ученые разгадали секрет да Винчи 15:20
Эстонские власти не намерены ратифицировать договор о границе с Россией 15:17
Путин поздравил Курца с вступлением в должность 15:08
Россиянин Васильев сошел с "Дакара" из-за возгорания автомобиля 14:56
Патриарх Кирилл и глава Минздрава посетили детскую больницу 14:49
Четыре человека погибли в результате пожара в Нижегородской области 14:42
В горах Башкирии нашли пропавшую пожилую туристку 14:33
Прокуратура Токио выдала ордер на арест жены Карлоса Гона 14:15
США перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани 13:59
В горах Адыгеи туристка сорвалась со скалы во время селфи 13:55
Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей 13:53
В Иране 35 человек погибли из-за давки в ходе прощания с Сулеймани 13:43
Названо число зарегистрированного оружия у россиян 13:38
"Неласковая" погода ждет москвичей в первый рабочий день 2020 года 13:36
В Петербурге няня пропала с ребенком, пока мать отмечала праздники 13:19
Под Ярославлем при пожаре погибли трое детей 12:47
В Нигерии похитили двух моряков из России 12:45
Опрос: 86 процентов православных россиян отмечает Рождество 12:40
Число погибших при пожаре в Подмосковье выросло до восьми человек 12:35
Сенатор подсказал способ сохранить сбережения 12:34
В Башкирии увеличили выплаты приемным и патронатным семьям 12:27
В Госдуме оценили желание Польши бороться с "российской пропагандой" 12:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Что ждет российские банки в 2020 году
Что ждет российские банки в 2020 году
07.01.2020 15:03
Рубрика: В мире

Январский номер Vogue впервые в истории вышел без фотографий

Текст: Нива Миракян ( Рим)
7 января в газетных ларьках на территории Италии появился уникальный номер легендарного глянцевого журнала Vogue. Впервые за свою почти 130-летнию историю существования издание намерено отказалось от дорогостоящих фотоссесий ради сохранения экологии и поддержания устойчивого развития.

Один из самых старейших журналов создал уникальный прецедент для глянцевых изданий и фэшн-индустрии в целом, выйдя в свет с рисованными картинками, созданными известными и восходящими художниками, а также легендарными карикатуристами, которые с энтузиазмом приняли вызов и сумели рассказать о моде, не нанося урон окружающей среде.

В январском номере Vogue Italia представлены восемь рисованных полос с иллюстрациями, имитирующими экзотические фотосессии, а также ряд статей об одежде, произведенной из переработанного текстиля, обрезков старых вещей и подручных средств.

Как объяснил главный редактор итальянского издания Эмануэле Фарнети, классические фотосессии с "живыми" моделями в экзотическом контексте требуют перемещения целой армии людей: от фотографов и визажистов до ассистентов и другого вспомогательного персонала. Все эти телодвижения способствует "росту углеродного следа".

Британский журнал для домохозяек признал Крым российским

"В процесс съемок вовлечены 150 человек. Совершаются двадцать перелетов и десятки передвижений на поезде. 40 машин находятся в режиме ожидания. Осуществляется 60 международных доставок. Свет работает не менее 10 часов без перерыва, частично питаясь от бензиновых генераторов. Нужно брать также в расчет пищевые отходы от предприятий общественного питания, пластик для упаковки одежды, электричество для подзарядки телефонов, фотокамер… " - перечислил Фарнети в своей колонке негативные экологические последствия от съемок, пояснив, что данная инициатива является частью новой экологически ориентированной стратегии Vogue, которую намерены реализовать 26 представительств журнала во всем мире.

Сэкономленные на фотосессии средства дирекция Vogue Italia намерена направить в благотворительный фонд Fondazione Querini Stampalia onlus, который занимается восстановлением культурного наследия Венеции, пострадавшей в ушедшем году от мощного наводнения.

В мире Европа Италия

Главное сегодня

Путин даст старт "Турецкому потоку"
В Госдуме оценили желание Польши бороться с "российской пропагандой"
Патриарх Кирилл пожелал людям дарить и читать Евангелие
Число погибших в давке на похоронах Сулеймани в Иране достигло 40 человек
СК: Неисправная электропроводка могла привести к пожару в Подмосковье