Январский номер Vogue впервые в истории вышел без фотографий

7 января в газетных ларьках на территории Италии появился уникальный номер легендарного глянцевого журнала Vogue. Впервые за свою почти 130-летнию историю существования издание намерено отказалось от дорогостоящих фотоссесий ради сохранения экологии и поддержания устойчивого развития.

Vogue Italia di gennaio senza foto, è la prima volta nella storia https://t.co/8EUX9IRIGr — L'HuffPost (@HuffPostItalia) 4 января 2020 г.

Один из самых старейших журналов создал уникальный прецедент для глянцевых изданий и фэшн-индустрии в целом, выйдя в свет с рисованными картинками, созданными известными и восходящими художниками, а также легендарными карикатуристами, которые с энтузиазмом приняли вызов и сумели рассказать о моде, не нанося урон окружающей среде.

В январском номере Vogue Italia представлены восемь рисованных полос с иллюстрациями, имитирующими экзотические фотосессии, а также ряд статей об одежде, произведенной из переработанного текстиля, обрезков старых вещей и подручных средств.

Как объяснил главный редактор итальянского издания Эмануэле Фарнети, классические фотосессии с "живыми" моделями в экзотическом контексте требуют перемещения целой армии людей: от фотографов и визажистов до ассистентов и другого вспомогательного персонала. Все эти телодвижения способствует "росту углеродного следа".

"В процесс съемок вовлечены 150 человек. Совершаются двадцать перелетов и десятки передвижений на поезде. 40 машин находятся в режиме ожидания. Осуществляется 60 международных доставок. Свет работает не менее 10 часов без перерыва, частично питаясь от бензиновых генераторов. Нужно брать также в расчет пищевые отходы от предприятий общественного питания, пластик для упаковки одежды, электричество для подзарядки телефонов, фотокамер… " - перечислил Фарнети в своей колонке негативные экологические последствия от съемок, пояснив, что данная инициатива является частью новой экологически ориентированной стратегии Vogue, которую намерены реализовать 26 представительств журнала во всем мире.

Сэкономленные на фотосессии средства дирекция Vogue Italia намерена направить в благотворительный фонд Fondazione Querini Stampalia onlus, который занимается восстановлением культурного наследия Венеции, пострадавшей в ушедшем году от мощного наводнения.