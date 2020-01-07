Каргинов вернул победу команде "КАМАЗ-мастер" на третьем этапе "Дакара"

Череда отрогов, глубоких каньонов и песчаных барханов обрамляет горное кольцо вокруг Неома - научного и технологического центра на берегу Красного моря, где причудливо соединилась на православное Рождество карусель гоночного марафона "Дакар-2020".

Организаторы ралли сформулировали на третий день состязаний незамысловатую - на первый взгляд - задачку: отправиться из приморского города, преодолеть более 500 километров и вернуться к стартовой черте в тот же загадочный призрак будущего на крайнем северо-западе Саудовской Аравии.

Правда, после каменистого ландшафта вчерашнего дня участники вернулись на песок, который составил более половины покрытия трассы. Зато приведя участников международного ралли на границу с Иорданией, маршрут во время очередного спецучастка, достиг своей пиковой точки на высоте 1400 метров. А живописные пейзажи с видом на побережье и горы Хиджаз, сменились суровыми буднями на извилистых трассах.

Но "Дакар", утверждают российские ветераны трансконтинентального марафона, - это испытание на прочность нервов, всего организма человека и техники. Столкнувшись уже в первый день с причудливым ландшафтом страны, романтики мирового автопрома без устали продолжали наращивать темп.

Об этом свидетельствует и стремительный финиш российского гонщика на "КамАЗе" Андрея Каргинова, показавшего лучший результат на третьем спецучастке аравийского ралли. Он преодолел его за 3 часа 59 минут 15 секунд. Правда, констатируют эксперты, это не позволило ему пока выйти в лидеры общего зачета: возглавляет протокол, как и прежде, белорус Сергей Вязович, который сегодня показал второе время, уступив партнеру из Союзного государства почти пять минут. А третий результат дня показал еще один представитель "Синей Армады" Антон Шибалов, который лидировал в первый день соревнований. Местные обозреватели напоминают, что и год назад именно Андрей Каргинов первым пересек финишную черту третьего этапа Дакара в Южной Америке.

К сожалению, один из опытнейших экипажей команды "КАМАЗ-мастер" столкнулся сегодня с серьезными техническими проблемами. В коллективе команды дали понять, что повреждения получила машина Дмитрия Сотникова. На 60-м километре его экипаж после обгона в русле высохшей реки в сильной пыли, возвращаясь на трассу, пропустил большой камень, который повредил балку переднего моста, и картер раздаточной коробки.

Сюрпризы открыли счет и первым неудачникам ралли, для которых "Дакар" уже завершен. Российский пилот Владимир Васильев, выступавший в зачете внедорожников, вынужден был сняться с ралли из-за технических проблем, которые подстерегли его во вторник. "Васильев в огне!", его машина горит после 284 километров спецучастка. Водитель и его штурман не пострадали, но вынуждены сняться с "Дакара", имея девятое время", зафиксировал официальный сайт состязаний.

Еще на первом спецучастке из борьбы выбыл довольно известный гонщик Ромен Дюма, чей автомобиль тоже сгорел. Экипаж, к счастью, вовремя выбрался из машины, но шансов спасти технику не оставалось.

Во вторник сошел с дистанции в третий раз за последние пять лет и невезучий француз Адриен ван Беверен. Ведущий гонщик Yamaha упал с мотоцикла на высокой скорости уже спустя три километра после старта, потеряв управление, казалось бы, на небольшой кочке. По информации пресс-службы гонки, пилот оставался в сознании и был оперативно доставлен на бивуак в медицинским вертолётом. Команда Yamaha уже подтвердила, что Адриен не продолжит выступление в гонке.

Но спорт есть спорт, и стремление к успеху дарит самые неожиданные результаты, констатируют обозреватели. Вот и мотогонщик из США Рикки Брабек показав сегодня лучшее время, с четвёртой позиции в общем зачёте, судя по судейским протоколам, переместился на первую. Вторым на финише был встречен аплодисментами чилиец Хосе Игнасио Корнехо Флоримо, а замкнул тройку победителей третьего этапа испанский пилот Хоан Барреда Борт, отставший от лидера на 13 минут 16 секунд.

Местные аналитики дают понять, что удача сегодня часто сопутствовала соотечественникам Сервантеса. Испанский автогонщик Карлос Сайнс-старший показал лучшее время на третьем спецучастке и вышел в лидеры класса внедорожников. Вторым стал Нассер Аль-Аттия из Катара, который накануне пробил три колеса и вдобавок заблудился на трассе, а замкнул тройку героев вторника поляк Якуб Пшигонски. Зато двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо пока довольствуется пятым местом в зачете.

В среду гонка покидает Неом и движется в сторону Аль-Улы, который еще восемь веков назад был крупным процветающим городом. Но время нигде не стоит на месте. Местные жители около 40 лет назад решили переселиться и неподалеку возвели новый город, а древнее поселение осталось "воспоминанием о будущем".