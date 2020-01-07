Лидеры Ирана и Франции обсудили безопасность на фоне гибели Сулеймани

Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в ходе которых обсудил гибель командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани, а также безопасность в регионе и борьбу с терроризмом.

"Осуществив террористический акт против генерала Сулеймани американцы совершили большую стратегическую ошибку", - цитирует Роухани его пресс-служба.

Президент также добавил, что Вашингтон понесет ответственность за последствия этого "преступления", которое не останется безнаказанным. По его словам, США следует понять, что их безопасность и интересы на Ближнем Востоке сегодня находятся под угрозой.

Макрон же выразил сожаление по поводу случившегося и заявил, что готов помочь в деэскалации ситуации.

Напомним, что 3 января недалеко от аэропорта Багдада в результате удара военных США по автоколонне погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани, а также заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне убитых назвали причастными к организации штурма американского посольства в столице Ирака 31 декабря. В Тегеране, в свою очередь, пообещали США отомстить за смерть своих военных.