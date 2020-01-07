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Рубрика: В мире

МИД Украины: Киев готов рассмотреть альтернативу Минским соглашениям

Текст: Диана Ковалева

Киев не отказывается от существующего формата переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, но может рассмотреть возможные альтернативы Минским соглашениям. Об этом заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко.

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"Если в 2020 году на оккупированных территориях не состоятся выборы, или процесс разведения войск продлится слишком долго, тогда надо рассматривать возможные альтернативы "Минску". Это может быть миротворческая миссия. Впрочем, это не означает, что мы выходим из общего минского процесса", - заявил Пристайко в интервью немецкой газете Bild.

Он также подчеркнул, что Украина согласились закрепить "формулу Штайнмайера" в своем законодательстве, но отметил, что это не предполагает проведение выборов в Донбассе на любых условиях. По его словам, в лучшем случае они должны быть проведены параллельно с местными выборами на Украине осенью следующего года. При таком сценарии "незаконные формирования" на востоке Украины не смогут принять в них участие, отметил Пристайко.

Напомним, что президент России Владимир Путин 19 декабря 2019 года заявил, что его насторожило заявление главы Украины Владимира Зеленского о возможности пересмотра Минских соглашений. Путин предупредил, что их пересмотр может завести ситуацию на востоке Украины в тупик.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины Отношения России и Украины Переговоры по урегулированию конфликта на Украине Политический кризис на Украине

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