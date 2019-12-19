Путина насторожило заявление Зеленского о возможности пересмотра Минских соглашений

Если начнется пересмотр Минских соглашений, вся ситуация может зайти в полный тупик, заявил Владимир Путин.

Отвечая на ежегодной пресс-конференции на вопрос об итогах саммита в "нормандском формате", российский президент сообщил, что его насторожило заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности пересмотра Минских соглашений.

"Нет ничего, кроме Минских соглашений", - подчеркнул Путин.

Ключом к Минским соглашениям президент РФ назвал закон об особом статусе Донбасса, который должен быть имплементирован в украинский основной закон, в Конституцию. Сейчас его продлили только на год, напомнил президент РФ.

Путин считает, что очередная встреча в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе в апреле станет актуальной, если на Украине будут происходить позитивные изменения. "Они есть или нет? Есть. Надо это тоже сказать объективно", - заявил российский президент и привел в пример продление закона об особом статусе Донбасса. "Основа для урегулирования не исчезла, она не потеряна", - считает глава государства.

Путин подчеркнул, что продолжение работы в "нормандском формате" целесообразно".

"РГ" проводит онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина