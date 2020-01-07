Nokia готовит еще один перезапуск легендарного "кнопочника"

Глава компании HMD Global по продуктам Юхо Сарвикас сообщил в своем Twitter-аккаунте, что в скором времени состоится презентация нового аппарата под брендом Nokia.

Скорее всего, речь идет об очередном перезапуске какого-нибудь классического "кнопочника", которых в истории финского производителя было предостаточно, потому что в твите фигурирует словосочетание Nokia Original.

До этого "новую жизнь" получали легендарная 3310, "банан" 8110 и "раскладушка" 2720 Fold. Из самых очевидных вариантов для ребута напрашивается модель 8800, хотя в компании могут выбрать совсем другого кандидата.

В конце поста добавлен хэштег "КитайскийНовыйГод", что можно расценивать как дату официального анонса - 25 января.