Патриарх Кирилл дал рождественское телеинтервью

Непреходящее счастье

В праздник Светлого Рождества Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции отвечает на вопросы СМИ. В этом году он дал интервью телеканалу "Россия 1", выдержки из которого публикует "РГ".

О смысле Рождества

- Главный смысл праздника том, что Господь дарует нам спасение через пришествие в мир Иисуса Христа, Сына Божиего и Сына человеческого. Церковным людям объяснить слово "спасение" легко, но для людей малоцерковных сделать это с экрана общероссийского телеканала непросто. Но я постараюсь сказать, что такое спасение. Не может быть никакого положительного содержания в этом слове, если оно оторвано от слова "счастье". Однако настоящее счастье не может быть преходящим.

Нельзя до смерти смеяться, допустим, просматривая какую-нибудь кинокомедию, и, выйдя из кинотеатра, почувствовать себя полностью счастливым. Потому что ты можешь во мгновение соприкоснуться с тем, что твое состояние полностью омрачит. Однако пришествие в мир Спасителя дает нам основание преодолевать любые скорби, потому что мы наследники самого главного - нас Господь спас, Он стал одним из нас. Мы можем к нему обращаться словами из Библии: "Авва, Отче!", то есть "Отец наш Небесный!" Эта близость человека к Богу, сокращение той дистанции, которую не могли преодолеть даже древние пророки, является наследием Рождества Христова. С нашей стороны нужно только в это верить и нужно открывать свое сердце Богу. Как только это произойдет, как только с нашей стороны будет сделан шаг, мы немедленно почувствуем встречный шаг к нам со стороны Господа и Спасителя нашего.

О 75-летии Победы

- Это очень большое событие. Позвольте сказать Вам о том, что наш народ одним вступил в Великую Отечественную войну, а другим ее закончил. Ведь предвоенные годы были годами репрессий, гонений на Церковь, тотального безбожия. Вообще трудно сказать, что было бы с нашим народом с духовной точки зрения, если бы народ не прошел через эти испытания. Когда я с фронтовиками разговаривал, как в юности, так и в более позднее время, многие на вопрос, "А в Бога-то верили вообще военные?", отвечали так: "В окопах безбожников не было". Никому в голову не приходило говорить: "Не верю я ни в какого Бога, а теперь давайте встанем и пойдем навстречу морю огня". Люди крестились, молились, даже, может быть, не всегда вкладывая в это тот смысл, который вкладывает обычный верующий человек. Но вера присутствовала в сердцах людей, и, конечно, со взятием Берлина эта вера никуда не исчезла. Поэтому религиозное возрождение после военных лет, свидетелем которого я был, конечно, обусловлено страшным опытом, через который прошел наш народ, и тем реальным опытом веры, который был почерпан людьми в огне этих страданий, как на фронте, так и в тылу. Поэтому для нас все, что связано с Великой Отечественной войной, то, что связано с Победой, имеет, помимо общеисторического, еще и глубокое духовное значение. И трудно сказать, каким был бы наш народ, если бы не это всеобщее возрождение веры в тяжелые военные и послевоенные годы…

Бог помогал солдатам. Зашивали родители текст 90-го псалма "Живый в помощи" в гимнастерочки солдат. Я еще помню, как мне пожилые женщины показывали гимнастерки своих сыновей и говорили: "Видите, а здесь, около кармашка, поближе к сердцу, "Живый в помощи", и сын говорил, когда шел в атаку, что всегда рукой прикасался". С верой мы прошли эту войну, и еще раз хочу сказать: одним народом мы вошли в эту войну и другим народом мы ее закончили.

О ситуации на Украине

- Сокрушительное поражение господина Порошенко, который, как известно, ездил с константинопольским томосом по всей Украине, желая таким образом обеспечить себе поддержку, является свидетельством того, что украинский православный народ не принял государственное вмешательство в дела Церкви, которое господин Порошенко олицетворял. Его философия - жизненная, политическая - оказалась битой. Народ не принял ни его, ни его взглядов на урегулирование церковных отношений, и это, конечно, замечательно. Это свидетельствует о мудрости православных украинцев, об их способности оставаться самими собой и выдерживать натиск со стороны.

Ну, а господин Зеленский ведь и стал президентом в первую очередь потому, что людям не нравилась политика Порошенко. Поэтому было бы очень странным, если бы президент продолжал тот курс, который вел его неудачливый предшественник. Действительно, с приходом господина Зеленского многое меняется в лучшую сторону. Есть, конечно, определенная инерция кое-где. Есть непримиримые отношения Православной Церкви и целого ряда националистически ориентированных организаций, но в общем я должен сказать, что мало-помалу ситуация на Украине меняется к лучшему. Дай Бог, чтобы это происходило по всем направлениям, как в отношениях Церкви и государства, так и в плане положения наших верующих на Украине. Конечно, хотелось бы, чтобы и в сфере российско-украинских отношений наметившаяся положительная динамика становилась все более и более мощной и приводила ко все более и более конкретным положительным последствиям.

О единстве православия

- Православная Церковь оказалась в условиях беспрецедентного вмешательства внешних сил, которые к Церкви не имеют прямого отношения. Значительное политическое давление оказывается на целый ряд Поместных Церквей. Все это связано с небезызвестными событиями на Украине, все это связано с попытками локализовать и ввести в семью Православных Церквей раскольнические группировки на Украине. Если бы все это осуществлялось путем неких консультаций внутри Поместных Православных Церквей, то это не носило бы такого характера, как сейчас, и виной тому, конечно, вмешательство внешнеполитических сил. Поэтому мы можем сказать, что Церковь оказалась в условиях беспрецедентного давления. Кто-то это давление отражает, у кого-то хватает сил отстаивать свою автономию, ну, а кое-кто прогибается. Потому что условия, в которых существуют Поместные Православные Церкви, очень различаются. Некоторые Церкви напрямую зависят от власти, например, как Церковь Эллады. Священники получают зарплату, они являются чиновниками, с точки зрения источника их финансирования. Естественно, у такой Церкви ограничены возможности проявлять свою автономию. В некотором ряде Церквей есть другие факторы давления, которые, к сожалению, сегодня задействованы.

Поэтому конфликт, который существует в семье Поместных Православных Церквей, не носил бы такого жесткого характер, если бы не было вмешательства извне. Мы очень сожалеем об этом, и еще раз благодарим Бога за то, что сегодня наша Церковь может смело, чистосердечно, не отводя глаз в сторону сказать: мы ни от кого не зависим.

Об объединении западноевропейских приходов с РПЦ

Это действительно великое историческое событие. Революция и гражданская война разорвали не только тело российского народа, так что одна часть народа противостояла другой с оружием в руках. Но это драматическое разделение в полной мере прошло и по телу Русской Православной Церкви. Церковь разделилась на три части: Церковь Московского Патриархата, находившаяся в то время в тяжелейших условиях на Родине, Русская Зарубежная Церковь и та часть Русской Церкви, которая находилась в Западной Европе. По политическим соображениям в эмиграции образовалось два церковных центра - в Сремских Карловцах, в Югославии, куда выехала значительная часть русских эмигрантов, и в Париже. Неслучайно образовались два центра. К Парижу тяготела интеллигенция, и Париж стал интеллектуальным центром русской эмиграции, и мы все это знаем, по крайней мере те, кто интересовался произведениями авторов, живших тогда в Париже, и может об этом судить. А Сремские Карловцы стали центром духовным, и возникло некое напряжение между Парижем и Сремскими Карловцами, настолько, что евхаристическое общение было порой затруднено, а иногда и невозможно. То есть Церковь разделилась на три части, и, конечно, первым величайшим событием в новейшей истории было объединение с Русской Зарубежной Церковью - с той, которая имела свою первую столицу в Сремских Карловцах. Второе воссоединение оставалось на повестке дня, однако по многим причинам это невозможно было сделать так же быстро и динамично, как это произошло с Русской Зарубежной Церковью. Но вот настало время - как говорится, лучше поздно, чем никогда. Поэтому мы с особым чувством пережили это воссоединение. Во главе Парижской архиепископии был владыка Иоанн Реннето, француз по национальности, которого я лично очень хорошо знаю еще со времени своего служения в Женеве. У него всегда были симпатии к Русской Церкви Московского Патриархата, и то, что сегодня под его водительством весь этот церковный удел воссоединился с нашей Церковью, является, конечно, большим духовно значимым событием...

У таких событий, как революция, война, связанных со многими жертвами, страданиями, очень большая инерция, которая изживается очень медленно. Но по милости Божией мы являемся сегодня свидетелями полного исцеления всех разделений Русской Православной Церкви, которые были порождены революционными событиями.

О многодетных семьях

- Уже пару лет назад я, выступая в нашем парламенте, сказал о том, что необходимо принять закон о многодетных семьях... (В нем) должен быть прописан статус многодетных семей. Должны быть обозначены параметры поддержки многодетных семей, определенные льготы. Все знают хорошо, что мы категорически нуждаемся в увеличении количества нашего народа, в том, чтобы население выросло. Но не растет население, если в семье один ребенок; даже два ребенка в семье выводят лишь на нулевую отметку. Значит, как минимум три ребенка. А для того чтобы подтолкнуть родителей к многочадству, нужно в первую очередь сделать шаги со стороны государства. Нужно принять законы, которые бы поддерживали такие семьи. Нужны непременно льготы, нужно подумать, чем должна заниматься женщина, у которой много детей: должна ли она продолжать работать или ей можно как-то доплачивать за то, что она перестает сама зарабатывать деньги, отдавая здоровье и время своему ребенку, а значит, совершая очень важное дело с точки зрения государственной пользы. Вот если бы нам удалось сдвинуть с места закон о многодетных семьях, то, думаю, в какой-то степени это подвигло бы наших людей к тому, чтобы заводить не только одного, двух, трех, но и больше детей.

О "семейно-бытовом насилии"

- Само понятие "семейно-бытовое насилие" - это нечто заимствованное со стороны, из-за рубежа. Принятие соответствующих законов в зарубежных странах, видимо, создает в сознании наших законодателей некую зависимость от этих иностранных новаций, желание привести наши российские законы в соответствие с тем, что существует в других странах. Моя точка зрения такова: в первую очередь мы должны защищать семью. Всякое вторжение извне в семейные отношения несет в себе очень большие негативные последствия. Ведь и в советское время мы проходили через нечто подобное: были различные домовые комитеты, партийные организации, было активное участие участковых. Но разве все эти хорошо организованные инициативы помогали восстановить любовь в семье? Помогали снимать открытые конфликты, который чаще всего заканчивались разводами и несчастьем? При помощи милиционера, при помощи общественных активистов невозможно восстановить любовь между супругами. Поэтому корень проблемы лежит не вовне, а внутри, в той самой сфере, которой занимается Церковь. Одна из задач Церкви и заключается в том, чтобы укрепить в сердце человека любовь, будь он женатый или неженатый. Особенно важно, конечно, укрепить любовь в сердцах супругов. И ведь мы обращаемся с очень простым посланием: для того, чтобы любить другого, нужно другому что-то отдавать от себя. Нет любви без жертвы. Ну, "жертва" - громкое слово; нет любви без отдачи. Если супруг ничего не отдает жене, то нет любви. Если жена ничего не отдает супругу, тоже нет любви. Это удивительная тайна самоотдачи себя во имя другого; это и есть не только проявление любви, но и сама природа любви. Вот представьте себе, может ли в семье, где люди привыкли отдавать себя друг другу, жить интересами друг друга, произойти физическое насилие? Абсолютно невозможно! Вот где корень проблемы, вот чем сейчас очень взволнована наша Церковь. Мы обращаем внимание на большие проблемы, связанные с воспитанием детей, молодежи. Мы с тревогой наблюдаем за тем, что происходит сегодня в средних учебных заведениях. Мы видим, что даже очень добрые усилия со стороны родителей часто сходят на нет в той атмосфере, которая существует в детских и юношеских коллективах. Однако эта проблема выходит за рамки того, что мы с вами обсуждаем. Это проблема, во-первых, молодежной культуры: как молодежь проводит свое время, как складываются отношения в их среде, особенно когда они находятся вне всякого контроля родителей. Это огромная проблема, касающаяся темы воспитания, и, конечно, ответственности родителей за поступки, да и за жизнь своих детей.

О молодых священниках

- Само предназначение, призвание Патриарха - чувствовать, сознавать и реализовывать ответственность за всю Церковь. Ну, а те, кто получил рукоположение от Патриарха ( патриарх в 2019 году, в год 50-летия своего рукоположения встречался с теми, кого он сам рукоположил - прим. ред.) конечно, всегда занимают и будут занимать особое место в моей жизни. Встречаясь с этими молодыми священниками, я очень порадовался. Вспоминаю годы своего обучения в духовных школах, общение с тогдашним молодым духовенством, - конечно, мы формировались в особо трудных условиях. Но то поколение не сравнить с нынешним - нынешнее поколение лучше. Мы иногда говорим: вот, молодежь у нас плохая, и все у нас плохо. Так вот, я, прожив достаточное количество лет, могу сравнивать разные поколения, которые выпали на мою сознательную церковную жизнь. Сегодня хорошее молодое поколение! Конечно, люди лишены опыта скорби, переживаний, всего того, под тяжестью чего человек растет; жизнь молодых людей сегодня гораздо проще, комфортабельнее. Но я думаю, что каждый в своей жизни, несомненно, будет проходить через скорби, которые будут его закаливать, в том числе и наши священники. Но не скорбей я им желаю, а все-таки радостной жизни. А сегодня отмечаю их здоровый оптимизм, их искреннюю веру и стремление служить Церкви, их заинтересованность общецерковными проблемами. Конечно, очень возрос уровень общего и специального образования. Большой, если даже не больший процент московского духовенства - это люди с двойным высшим образованием, те, кто окончил и высшие светские, и богословские школы. То есть это люди, полностью готовые к тому, чтобы нести служение современному человеку. Дай Бог только, чтобы количество призваний не сокращалось, чтобы было достаточно священников, в том числе для пастырского окормления града Москвы.