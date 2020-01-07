Патриарх Кирилл и глава Минздрава посетили детскую больницу

"Важной частью моего празднования является посещение больных, в том числе детей, потому что считаю, что посещение человека, который переживает нелегкий момент своей жизни, может быть полезным для него. И для меня очень полезно видеть замечательную работу врачей, заботу родителей, мужество маленьких пациентов. Хотел бы всем пожелать полного исцеления от недугов и болезней, чтобы вы росли сильными, мужественными, умными и обязательно добрыми, потому что без добра в сердце человека не может быть счастья", - цитирует ТАСС предстоятеля РПЦ.

Патриарх также пожелал, чтобы общество и государство по достоинству оценивало профессию врачей и поддерживало их. "А церковь исторически всегда была с теми, кто трудится для исцеления человеческих недугов", - заявил Святейший.

Дети получили рождественские подарки: сладкие наборы. А больница - оборудование для ускорения послеоперационного восстановления, а также игрушки для игровых комнат.

Справка "РГ"

Владимирская больница была первой городской детской больницей в Москве, хозяином которой было городское самоуправление и, как и вся городская медицина, работала на принципах общедоступности и бесплатности.

Инициатива постройки в Москве благоустроенной детской больницы принадлежит железнодорожному инженеру и предпринимателю Павлу Григорьевичу фон-Дервизу.

Павел Григорьевич при строительстве больницы выдвинул всего лишь три условия: сохранить за больницей название Больницы Святого Владимира, построить и содержать ее по образу больницы принца Ольденбургского в Санкт-Петербурге и оставить в ней навсегда бесплатными 100 коек для сирот и детей беднейших родителей.

В 1883 году при больнице была открыта и освящена церковь Живоначальной Троицы, ее построили в 1881-1883 годах на пожертвование П.Г. фон-Дервиза по проекту академика А.П. Попова.

В настоящее время в больнице работает 41 отделение, в том числе 21 клиническое, с общей коечной мощностью 814 коек, из них 24 койки реанимации и интенсивной терапии, 5 коек дневного стационара нефрологического профиля, консультативно-диагностическое отделение.

В больнице работает 255 врачей (из них 88 имеют высшую квалификационную категорию по специальности, 4 профессора, 7 докторов медицинских наук, 44 - кандидата медицинских наук). Общее число среднего персонала 558 человек (из них 188 человек имеют высшую квалификационную категорию).

Ежегодно в больницу святого Владимира госпитализируется более 50 тысяч человек, выполняется более 20 000 операций различной сложности. Кроме того, более 60 тысяч детей консультируют специалисты больницы и оказывают им медицинскую помощь амбулаторно.