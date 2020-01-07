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07.01.2020 00:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Патриарх Кирилл возглавил встречу Рождества в храме Христа Спасителя

Текст: Владимир Емельяненко
В ночь на 7 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции возглавил встречу Рождества в кафедральном соборе Христа Спасителя в Москве.

Накануне прямой телевизионной трансляции предстоятель РПЦ обратился ко всем верующим и поздравил православных христиан с наступающим праздником Рождества Христова. Главный посыл его поздравления и обращения - "соделать свою душу вместилищем божиим", "впустить в свою жизнь Бога и ответить на его любовь".

- Господь рождается не в царских чертогах, а в убогой пещере, в последней нищете, - сказал патриарх Кирилл. - Казалось бы, что может быть хуже вертепа и беднее яслей для скота? Но есть такое место - это выжженная грехом пустыня сердца человека, удалившегося от Бога, теплохладного, опустошенного, порабощенного страстями. Но Бог рядом и смиренно ждет, когда мы впустим его в свою жизнь.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Как провести Рождество правильно

По словам предстоятеля РПЦ, важно, чтобы в современную рациональную эпоху, когда разум является движущей силой прогресса, люди, помнили, что разум - это та сила, которая может приносить и добро, и зло.

- Свет, который является синонимом добра и правды, не всегда был присущ человеческому разуму, сказал патриарх Кирилл. - И мы знаем, как непросто развивалась человеческая цивилизация, и тем удивительнее является феномен христианства, потому что через пришествие в мир Спасителя свет, то есть добро и правда, соединились с человеческим разумом.

При этом предстоятель РПЦ заметил, что и до рождения Христа человеческая цивилизация росла и развивалась, "не всегда ровно, почти всегда через грех кровопролития, ибо опиралась только на разум". "Иисус принес нам свет - свет любви, свет добра, - заметил глава РПЦ, - и когда его завет - "возлюби ближнего своего как себя", проникает в людей через веру, укрепляя наш дух, свет мира побеждает, свет добра дает силы жить и развиваться по-человечески". Единение разума, света любви и добра, сказал патриарх Кирилл, приходит к людям через любовь к Богу. Поэтому, повторил патриарх, "Бог рядом и смиренно ждет, когда мы впустим его в свою жизнь".

Справка "РГ"

Почти век 7 января Рождество Христово празднуют Иерусалимская, Русская, Грузинская и Сербская православные церкви. Число их прихожан составляет большинство православных верующих мира, живущих по Юлианскому календарю.

Различие во времени встречи Рождества объясняется отличиями календарных стилей. В 1923 году большинство православных церквей приняли похожий на григорианский Новоюлианский календарь. По нему Рождество отмечается 24 декабря. Но, по мнению историков, обе даты празднования Рождества имеют долю условности - во времена Христа в Иудее действовал лунный календарь. Его сложно в точности сопоставить с солнечным летоисчислением.

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