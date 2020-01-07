Новости

Харви Вайнштейна обвинили в новых изнасилованиях 17:41
Каргинов вернул победу команде "КАМАЗ-мастер" на третьем этапе "Дакара" 17:31
Патриарх Кирилл поздравил российских космонавтов с Рождеством 17:08
Педро Санчеса утвердили на пост премьера Испании 16:55
Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти 16:50
За год в России похитили более 77 тысяч культурных ценностей 16:43
В Курске в результате взрыва газа пострадали два человека 16:43
Россия заняла 51 строчку в рейтинге привлекательности паспортов 15:59
NASA показало отстыковку грузовика от МКС 15:50
Путин даст старт "Турецкому потоку" 15:32
Ученые разгадали секрет да Винчи 15:20
Эстонские власти не намерены ратифицировать договор о границе с Россией 15:17
Путин поздравил Курца с вступлением в должность 15:08
Россиянин Васильев сошел с "Дакара" из-за возгорания автомобиля 14:56
Патриарх Кирилл и глава Минздрава посетили детскую больницу 14:49
Четыре человека погибли в результате пожара в Нижегородской области 14:42
В горах Башкирии нашли пропавшую пожилую туристку 14:33
Прокуратура Токио выдала ордер на арест жены Карлоса Гона 14:15
США перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани 13:59
В горах Адыгеи туристка сорвалась со скалы во время селфи 13:55
Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей 13:53
В Иране 35 человек погибли из-за давки в ходе прощания с Сулеймани 13:43
Названо число зарегистрированного оружия у россиян 13:38
"Неласковая" погода ждет москвичей в первый рабочий день 2020 года 13:36
В Петербурге няня пропала с ребенком, пока мать отмечала праздники 13:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Что ждет российские банки в 2020 году
Что ждет российские банки в 2020 году
07.01.2020 16:55
Рубрика: В мире

Педро Санчеса утвердили на пост премьера Испании

Текст: Диана Ковалева
Фото: EPA-EFE/Mariscal Фото: EPA-EFE/Mariscal
Фото: EPA-EFE/Mariscal

Конгресс депутатов парламента Испании утвердил лидера социалистов Педро Санчеса на посту премьера страны во втором туре голосования. За проголосовали 167 депутатов, против - 165, еще 18 парламентариев воздержались.

Помимо социалистов кандидатуру Санчеса поддержала левая Unidas Podemos, Баскская националистическая партия, "Больше страны" (Más País), Compromís, Галисийский националистический блок, "Теруэль существует" и "Новые Канары".

Следующие президентские выборы в Боливии пройдут 3 мая

Против выступили правая Народная партия, крайне правая VOX, центристская "Граждане" и более мелкие партии, в частности правая "Вместе за Каталонию" и левая радикальная "Кандидатура народного единства".

Напомним, что Санчес не смог заручиться поддержкой абсолютного большинства депутатов (минимум 176 из 350) в первом раунде голосования, который прошел в воскресенье. Поэтому в Конгрессе состоялось второе голосование, в ходе которого для того, чтобы быть избранным, достаточно уже и простого большинства голосов.

В мире Европа Испания

Главное сегодня

Путин даст старт "Турецкому потоку"
В Госдуме оценили желание Польши бороться с "российской пропагандой"
Патриарх Кирилл пожелал людям дарить и читать Евангелие
Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти
СК: Неисправная электропроводка могла привести к пожару в Подмосковье