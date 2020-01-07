Педро Санчеса утвердили на пост премьера Испании

Конгресс депутатов парламента Испании утвердил лидера социалистов Педро Санчеса на посту премьера страны во втором туре голосования. За проголосовали 167 депутатов, против - 165, еще 18 парламентариев воздержались.

Помимо социалистов кандидатуру Санчеса поддержала левая Unidas Podemos, Баскская националистическая партия, "Больше страны" (Más País), Compromís, Галисийский националистический блок, "Теруэль существует" и "Новые Канары".

Против выступили правая Народная партия, крайне правая VOX, центристская "Граждане" и более мелкие партии, в частности правая "Вместе за Каталонию" и левая радикальная "Кандидатура народного единства".

Напомним, что Санчес не смог заручиться поддержкой абсолютного большинства депутатов (минимум 176 из 350) в первом раунде голосования, который прошел в воскресенье. Поэтому в Конгрессе состоялось второе голосование, в ходе которого для того, чтобы быть избранным, достаточно уже и простого большинства голосов.