Новости

Медведев поздравил православных с Рождеством 10:06
"Полицейский с Рублевки 2" собрал миллиард и анонсировал третью часть 10:00
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Индонезии 09:58
В рождественском богослужении в Хмеймиме участвовали более 300 военных 09:32
IKEA выплатит миллионы родителям погибшего от падения комода ребенка 08:55
SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 мини-спутников Starlink 08:33
Генсек НАТО: Вашингтон убил Сулеймани без одобрения НАТО 08:20
На Курилы снова будут летать вертолеты 08:03
Врач рассказала, как быстро прийти в форму после праздников 07:30
Захарова прокомментировала связанную с Ираком "ошибку" Пентагона 07:22
Вашингтон начал разрабатывать санкции против Ирака 06:56
Вильфанд рассказал о погодной аномалии на Рождество 06:20
В Забайкалье стартовала программа введения в оборот залежных земель 05:50
Южнокорейская разведка: КНДР не откажется от ядерного оружия 05:36
Вашингтон не пустил главу МИД Ирана на заседание Совбеза ООН 05:13
Уголовное дело возбуждено по факту смерти младенца в Хабаровском крае 04:42
Более 60 тысяч мексиканцев пропали без вести за 13 лет 04:31
Пушков заявил о второй оккупации Ирака со стороны США 03:50
Не менее 30 человек стали жертвами теракта в Нигерии 03:07
Boeing возместит American Airlines убытки от простоя лайнеров 737 MAX 02:46
Патриарх Кирилл пожелал людям дарить и читать Евангелие 02:12
Путин подарил Спасо-Преображенскому собору икону 01:32
Глава Пентагона опроверг уход американских военных из Ирака 00:51
СМИ предупредили о "новогоднем" вирусе в WhatsApp 00:40
Возглавляемая США коалиция сообщила о том, что покинет Ирак 06.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Что ждет российские банки в 2020 году
Что ждет российские банки в 2020 году
07.01.2020 10:00
Рубрика: Культура

"Полицейский с Рублевки 2" собрал миллиард и анонсировал третью часть

Текст: Сусанна Альперина

6 января комедия Ильи Куликова "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2" преодолела отметку кинотеатральных сборов в 1 миллиард рублей. Таким образом она стала 14-м российским фильмом-"миллиардником" за историю новейшего отечественного кинопроката.

"Полицейский с Рублевки" стал и первой российской кинофраншизой, два фильма которой собрали более миллиарда рублей в прокате. Первый полнометражный фильм о новогодних приключениях рублевских "копов" с рейтингом 16+ вышел на экраны в 2018 году и стал самой кассовой комедией за всю историю российского кино.

Фото: Скриншот с видео
Какие продолжения знаменитых франшиз представят в 2020 году

Продолжение появилось в прокате 12 декабря 2019 года и также продемонстрировала высокие сборы. На фоне таких успехов анонсировали и третью часть успешной франшизы. "Новогодний беспредел 3" выйдет к следующим новогодним праздникам и станет... мюзиклом.

Напомним, что оба фильма "Полицейский с Рублевки" стали концентрированным выражением одноименного сериала, который с успехом прошел на телеканале ТНТ. В эти новогодние праздники канал даже устроил марафон сериала. Когда вторая часть "Полицейского с Рублевки" вышла в прокат - почти одновременно вышел новый сезон сериала.

Создатели фильма "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2" - киностудия Legio Felix и телеканал ТНТ. Режиссер и сценарист - Илья Куликов, который также выступил продюсером фильма вместе с Валерием Федоровичем и Евгением Никишовым. В главных ролях - Сергей Бурунов, Роман Попов, Софья Каштанова и Рина Гришина.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Гид-парк РГ-Видео

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудят ситуацию на Ближнем Востоке после авиаудара США
Захарова прокомментировала связанную с Ираком "ошибку" Пентагона
Вильфанд рассказал о погодной аномалии на Рождество
SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 мини-спутников Starlink
В чем особенность рождественских рассказов