"Полицейский с Рублевки 2" собрал миллиард и анонсировал третью часть

6 января комедия Ильи Куликова "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2" преодолела отметку кинотеатральных сборов в 1 миллиард рублей. Таким образом она стала 14-м российским фильмом-"миллиардником" за историю новейшего отечественного кинопроката.

"Полицейский с Рублевки" стал и первой российской кинофраншизой, два фильма которой собрали более миллиарда рублей в прокате. Первый полнометражный фильм о новогодних приключениях рублевских "копов" с рейтингом 16+ вышел на экраны в 2018 году и стал самой кассовой комедией за всю историю российского кино.

Продолжение появилось в прокате 12 декабря 2019 года и также продемонстрировала высокие сборы. На фоне таких успехов анонсировали и третью часть успешной франшизы. "Новогодний беспредел 3" выйдет к следующим новогодним праздникам и станет... мюзиклом.

Напомним, что оба фильма "Полицейский с Рублевки" стали концентрированным выражением одноименного сериала, который с успехом прошел на телеканале ТНТ. В эти новогодние праздники канал даже устроил марафон сериала. Когда вторая часть "Полицейского с Рублевки" вышла в прокат - почти одновременно вышел новый сезон сериала.

Создатели фильма "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2" - киностудия Legio Felix и телеканал ТНТ. Режиссер и сценарист - Илья Куликов, который также выступил продюсером фильма вместе с Валерием Федоровичем и Евгением Никишовым. В главных ролях - Сергей Бурунов, Роман Попов, Софья Каштанова и Рина Гришина.