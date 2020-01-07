Пресс-служба Жириновского назвала шуткой слова про крепостных и холопов

Ряд СМИ искаженно осветили общение лидера ЛДПР Владимира Жириновского с посетителями новогодней ярмарки на Красной площади. Никто не выразил недовольство во время раздачи денег политиком, наоборот - люди благодарили. Это следует из сообщения в Telegram-канале политика.

Напомним суть вопроса: Жириновский 5 января пришел на новогоднюю ярмарку на Красной площади встретиться с москвичами и гостями столицы. Некоторые СМИ раскритиковали отрывок из этого общения, где глава ЛДПР раздает тысячные купюры со словами: "детям, инвалидам, сиротам, крепостным, холопам".

"На протяжении новогодних каникул Владимир Жириновский несколько раз посещал места широких гуляний в Москве, неизменно вызывая радостные эмоции граждан, которые торопились сделать с ним селфи, пожать руку, поздравить с праздниками. Некоторые просили помочь материально, в чем Владимир Вольфович никогда не отказывал", - говорится в сообщении пресс-службы лидера ЛДПР. При этом "никаких обиженных или оскорбленных этим людей не было", уточняется там.

"Некоторые СМИ сильно исказили происходящее. Они вырвали из контекста крошечный фрагмент видео, в котором Владимир Жириновский в шутливой манере общается с окружающими. Несмотря на то, что даже в этом эпизоде нет ни одного недовольного или обиженного человека, эти СМИ преподнесли событие как якобы вызвавшее возмущение у граждан, что, конечно, абсолютно не соответствует действительности", - отмечается в сообщении.

"В ЛДПР были бы счастливы, если бы большинство граждан России имели высокие зарплаты и не нуждались ни в какой помощи, но, увы, пока это не так", - также говорится в посте в Telegram-канале.