Президент Франции почтил память жертв январских терактов 2015 года

Эмманюэль Макрон почтил память жертв терактов, которые произошли в Париже в январе 2015 года. Французский президент написал на своей странице в Twitter: "Мы никогда этого не забудем".

7 января террористы Саид и Шериф Куаши расстреляли 11 человек в редакции журнала Charlie Hebdo, на страницах которого ранее были опубликованы карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда.

В течение последующих нескольких дней погибли еще шесть человек, в том числе во время захвата их подельником Амеди Кулибали заложников в кошерном магазине в районе Версальских ворот на востоке французский столицы. 9 января трое террористов были уничтожены.

В тот же день у бывшего здания журнала (редакция после трагедии была переведена в другое место) состоялась памятная церемония, участие в которой приняли министр внутренних дел Кристоф Кастанер, мэр Парижа Анн Идальго, родственники и друзья погибших.

В начале мая в Париже состоится суд над 14 пособниками террористов, которые оказывали им логистическую поддержку накануне атак на редакцию Charlie Hebdo и кошерный супермаркет.