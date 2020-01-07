Новости

Три иностранца помогли Карлосу Гону бежать из Японии 19:18
Президент Ливана обсудил с послом Японии ситуацию вокруг Карлоса Гона 19:12
Власти Франции хотят перезапустить экономические отношения с Россией 18:57
На Кубани женщина приютила в своем дворе более 550 собак 18:56
Вышел трейлер "Новых мутантов" с "Арьей Старк" 18:21
Власти Ирана подадут в суд на Instagram из-за смерти генерала Сулеймани 18:19
Пресс-служба Жириновского назвала шуткой слова про крепостных и холопов 18:05
Харви Вайнштейна обвинили в новых изнасилованиях 17:41
Вязович остался лидером зачета грузовиков на "Дакаре" после третьего этапа 17:31
Патриарх Кирилл поздравил российских космонавтов с Рождеством 17:08
Педро Санчеса утвердили на пост премьера Испании 16:55
Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти 16:50
За год в России похитили более 77 тысяч культурных ценностей 16:43
В Курске в результате взрыва газа пострадали два человека 16:43
Россия заняла 51 строчку в рейтинге привлекательности паспортов 15:59
NASA показало отстыковку грузовика от МКС 15:50
Путин даст старт "Турецкому потоку" 15:32
Ученые разгадали секрет да Винчи 15:20
Эстонские власти не намерены ратифицировать договор о границе с Россией 15:17
Путин поздравил Курца с вступлением в должность 15:08
Россиянин Васильев сошел с "Дакара" из-за возгорания автомобиля 14:56
Патриарх Кирилл и глава Минздрава посетили детскую больницу 14:49
Четыре человека погибли в результате пожара в Нижегородской области 14:42
В горах Башкирии нашли пропавшую пожилую туристку 14:33
Прокуратура Токио выдала ордер на арест жены Карлоса Гона 14:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Что ждет российские банки в 2020 году
Что ждет российские банки в 2020 году
07.01.2020 19:12
Рубрика: В мире

Президент Ливана обсудил с послом Японии ситуацию вокруг Карлоса Гона

Текст: Александр Ленин (Токио)

Президент Ливана Мишель Аун встретился с японским послом Такэси Окубо. Стороны обсудили ситуацию вокруг экс-главы автомобильного концерна Nissan Карлоса Гона, говорится на официальном сайте МИД Японии.

Фото: REUTERS/Etienne Laurent
СМИ: Американцы помогли сбежать Карлосу Гону из Японии

Глава японской дипмиссии в разговоре подчеркнул, что Гон покинул территорию островного государства незаконно. По словам дипломата, в Токио выражают крайнее сожаление в связи со случившимся. Японская сторона обратилась к ливанским властям с просьбой о содействии в разбирательстве указанного дела.

Аун, в свою очередь, заверил, что Бейрут не причастен к бегству Гона из Японии, и пообещал сотрудничать с Токио в решении этого вопроса.

Карлос Гон находился в Японии под подпиской о невыезде. В ноябре 2018 года топ-менеджера арестовала местная прокуратура из-за финансовых нарушений, а весной прошлого года его отпустили под залог около 14 миллионов долларов. Ожидалось, что очередные судебные слушания по делу Гона состоятся в апреле этого года. Однако бизнесмен 29 декабря бежал из Японии.

В мире Восточная Азия Япония В мире Ближний Восток Ливан

Главное сегодня

Путин даст старт "Турецкому потоку"
В Госдуме оценили желание Польши бороться с "российской пропагандой"
Патриарх Кирилл пожелал людям дарить и читать Евангелие
Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти
СК: Неисправная электропроводка могла привести к пожару в Подмосковье