Президент Ливана обсудил с послом Японии ситуацию вокруг Карлоса Гона

Президент Ливана Мишель Аун встретился с японским послом Такэси Окубо. Стороны обсудили ситуацию вокруг экс-главы автомобильного концерна Nissan Карлоса Гона, говорится на официальном сайте МИД Японии.

Глава японской дипмиссии в разговоре подчеркнул, что Гон покинул территорию островного государства незаконно. По словам дипломата, в Токио выражают крайнее сожаление в связи со случившимся. Японская сторона обратилась к ливанским властям с просьбой о содействии в разбирательстве указанного дела.

Аун, в свою очередь, заверил, что Бейрут не причастен к бегству Гона из Японии, и пообещал сотрудничать с Токио в решении этого вопроса.

Карлос Гон находился в Японии под подпиской о невыезде. В ноябре 2018 года топ-менеджера арестовала местная прокуратура из-за финансовых нарушений, а весной прошлого года его отпустили под залог около 14 миллионов долларов. Ожидалось, что очередные судебные слушания по делу Гона состоятся в апреле этого года. Однако бизнесмен 29 декабря бежал из Японии.