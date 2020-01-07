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07.01.2020 14:15
Рубрика: В мире

Прокуратура Токио выдала ордер на арест жены Карлоса Гона

Текст: Диана Ковалева

Следственный отдел Токийской окружной прокуратуры получил ордер на арест Кароль Гон, жены бывшего главы автомобильного концерна Nissan Карлоса Гона. Женщина обвиняется в даче ложных показаний. Об этом сообщило агентство Киодо.

Фото: David Becker/Getty Images
Появились новые подробности побега Карлоса Гона из Японии

Кароль Гон были предъявлены обвинения в даче ложных показаний еще в апреле 2019 года. Однако прошлой весной она покинула Японию, после чего начала кампанию по освобождению своего мужа.

Напомним, что глава Nissan был арестован 19 ноября 2018 года по подозрению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Сам подозреваемый отрицает свою причастность к противоправным деяниям и говорит, что его преследование было организовано в результате сговора представителей крупного бизнеса и высокопоставленных чиновников. Бывший глава Nissan подчеркивает, что его права в Японии грубо нарушались.

Прошлой весной адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 14 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. Он не имел права уезжать из Японии до суда, который должен был состояться весной 2020 года. Однако, как стало известно ранее, Гон сбежал из страны перед Новым годом.

В мире Восточная Азия Япония

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