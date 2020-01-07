Простой уборщик слил в Сеть фото PlayStation 5 вместе с геймпадом

Сотрудник клининговой компании опубликовал в своем Facebook-аккаунте фотографии грядущей консоли PlayStation 5 вместе с новым геймпадом DualShock 5.

Обычный уборщик по имени Патрик в подписи к изображениям добавил, что время от времени наводит порядок в компании на букву "U", намекая, судя по всему, на Ubisoft.

Пост очень быстро был удален, но интернет помнит все, и снимки уже успели разлететься по Сети.

По сути, ничего кардинально нового на фото не видно - DevKit уже не раз попадал в объективы камер, а на контроллере заметно лишь, что тач-панель увеличилась в объеме.

В наше время курьезна сама ситуация, когда проект, разработка которого должна проходить в условиях строжайшей секретности, не могут защитить от утечек даже стороны обслуживающего персонала, максимально далекого от индустрии.