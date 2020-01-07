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07.01.2020 23:46
Рубрика: Власть

Путин лично поблагодарил военных в Дамаске

Текст: Кира Латухина

Во время визита в Сирию президент России Владимир Путин поблагодарил российских и сирийских военных за исполнение своего долга. Видео распространила пресс-служба сирийского президента Башара Асада.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Путин прилетел в Стамбул

Напомним, что глава государства посетил командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирии. "Россия, ваши близкие гордятся вами и желают вам всего самого доброго. Хочу еще раз подчеркнуть, что здесь, в Сирии, вы решаете задачи не только помощи сирийскому народу в освобождении от террористических формирований и банд, здесь - в Сирии - вы защищаете свой родной дом, не допускаете фильтрации боевиков в Россию и соседние с нами государства", - подчеркнул президент РФ.

"Задачи успешно решаются силами специальных операций​​​. Личный состав ВМФ у берегов Сирии продолжает успешно отстаивать наши национальные интересы в Сирии", - отметил Путин.

Особые слова благодарности президент адресовал военным медикам, командованию и личному составу российской группировки и войск Сирии "за добросовестное исполнение своего воинского долга". Глава государства также поздравил военных с Новым годом и Рождеством.

Фото: REUTERS
Путин посетил церковь и мечеть в Дамаске

На встрече с президентом Сирии Владимир Путин подчеркнул, что, действуя совместно, удается ликвидировать опасных лидеров боевиков. "За прошедший год сделано немало. Военнослужащие военной полиции успешно действовали на Голанских высотах, в Пальмире, Алеппо... Летчики Воздушно-космических сил России ведут разведку и оказывают авиационную поддержку действиям сирийской армии, - сказал Путин. - Совместные действия позволяют ликвидировать наиболее опасных главарей".

"Проблем еще очень много - и на севере страны, и на востоке, и на северо-западе", - констатировал российский лидер. "Что меня порадовало, когда ехали по Дамаску - жизнь возрождается, много транспорта на улице, магазины работают, кафе, рестораны", - также заметил Путин, добавив, что для восстановления экономики республики предстоит еще очень много сделать.

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